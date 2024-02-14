После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.0 комментариев
Технологические компании разработали проект соглашения по борьбе с дипфейками
Politico: Технологические компании разработали проект соглашения по борьбе с дипфейками
Технологические гиганты Google, Meta*, Adobe, Microsoft, OpenAI и TikTok разработали проект соглашения для объединения мер по борьбе с дезинформацией, созданой с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщила газета Politico, ознакомившаяся с документом, который будет представлен на открывающейся 15 февраля 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
В соответствии с соглашением, компании хотят работать вместе над созданием инструментов для обнаружения, маркировки и разоблачения дипфейков, созданных с ИИ и касающихся общественных и политических деятелей, передает ТАСС.
В частности, предполагается разработать «идентификаторы на основе открытых стандартов», водяные знаки. Авторы проекта соглашения надеются завершить разработку документа и представить детали на мюнхенской конференции.
В то же время технологические гиганты признают, что создаваемые инструменты не могут полностью снизить риски ИИ и необходима поддержка правительств и организаций для повышения осведомленности общественности о проблеме дипфейков.
Ранее на Инфофоруме анонсировали законопроект о защите жертв голосовых дипфейков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ