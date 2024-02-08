На Инфофоруме анонсировали законопроект о защите жертв голосовых дипфейков

«Мы видим, как уже сегодня бесконтрольное действие искусственного интеллекта работает, допустим, в синтезе голоса. Синтез голоса уже сегодня используется мошенниками напропалую. Мы видим, как при помощи этого они совершенствуют свои мошеннические схемы. Как при помощи синтеза голоса озвучивается неправомерный, незаконный контент голосами известных людей. Мы обсуждаем сейчас законопроект о синтезе голоса, где потерпевшими, инициаторами этого всего стали дикторы, голоса которых были украдены», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Шейкин подчеркнул, что принимаемое в сфере ИИ законодательство не должно тормозить процессы и излишне бюрократизировать их, но в то же время необходимо «не попасть под обаяние прогресса и допустить бесконтрольность».

На теме законодательного регулирования подробнее остановился заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин. По его словам, в данный момент ключевым вопросом является гарантированное обезличивание персданных. «В настоящее время разработан проект федерального закона о внесении изменений в закон о персональных данных в части обезличивания. Кроме этого, для того, чтобы иметь какую-то базу не только в рамках закона, но и чтобы техника, решения не отставали, у нас ведется достаточно серьезный блок работ в области научно-методического, технического сопровождения», – сказал он.

Вопрос импортозамещения рассматривался на профильной сессии «Переход на отечественные ИТ-решения и защита цифрового суверенитета: проблемы и задачи». Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин напомнил, что активная стадия этого процесса продолжается уже два года. «Безусловно, вы видите, что прошло два года активного импортозамещения. Мы можем подводить уже некоторые итоги. Мы с вами уверенно движемся к обеспечению цифрового суверенитета. Есть указы президента, где с 1 января 2025 года и заказчики, и потребители должны перестать использовать зарубежные решения в своей инфраструктуре», – сказал он.



По словам начальника отдела импортозамещения ИКТ Департамента развития отрасли ИТ Минцифры России Ивана Новоженова, задача максимум на текущий год – установить требования по совместимости программных решений из реестра российского ПО с отечественными операционными системами. Кроме того, спикер озвучил нововведения в мерах поддержки разработчиков. «Мы дали возможность разработчикам программно-аппаратных комплексов включать свои разработки не только в реестр, который ведет Минпромторг для целей и осуществления государственных закупок, но и в наш реестр, чтобы они могли получать те же самые льготы, которые получают сейчас разработчики программного обеспечения», – отметил он.

Важен не только вопрос наполнения реестра, но и квалификации разработчиков. Ренат Лашин напомнил о существующих требованиях для включения в реестр и уточнил, что они постепенно становятся жестче: «Те, кто следит за критериями реестра, знают, что в определенное время, 2-3 года назад, вводились критерии: техподдержка должна быть на территории Российской Федерации, удаленного управления быть не должно, удаленных обновлений тоже. То есть полный цикл должен быть здесь, на территории Российской Федерации».