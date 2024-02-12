Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS

Отец Сырского описал реакцию после назначения сына главкомом ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Telegram-канал RT отец Сырского ответил журналистам, что почувствовал «то же самое, что и вы, больше ничего».

Мать Сырского отказалась общаться с журналистами. «Ехали бы вы на фронт и там защищали наших ребят, писали бы о них», – сказала она

Ранее знакомая семьи Сырского заявила, что его родителям, которые живут в России, стыдно за сына. Кроме того, соседка родителей Сырского рассказала, что тот признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев. В Сети опубликовано письмо матери Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

Брат Сырского Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын Сырского выступал в поддержку российской операции в Сирии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».