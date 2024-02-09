  • Новость часаНа сайте Кремля опубликовали расшифровку интервью Путина Карлсону на русском языке
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    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией
    Путин заявил о возможности быстрого окончания конфликта на Украине
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    2 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    9 февраля 2024, 08:23 • Новости дня

    Марочко: Киев использует HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование использует установки РСЗО HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на некотором удалении от линии боевого соприкосновения обнаружена работа нескольких РСЗО HIMARS, используемых как дежурное огневое средство группировки «Хортица». Они размещаются среди гражданских объектов, чтобы прикрыться ими от ответного огня, а в случае попадания в жилой массив обвинить ВС России в ударах по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что если бы не работа украинской системы ПВО, то жертв среди мирных жителей Украины не было бы.

    8 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение в боях за Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Боец решил, что скоро умрет, поэтому записал прощальное видео для родных и друзей.

    Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».

    Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.

    В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.

    Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

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    8 февраля 2024, 08:59 • Новости дня
    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте при ударе по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, следует из видео, опубликованного Минобороны.

    В ролике демонстрируется, как штурмовик с пологого кабрирования дает залп неуправляемых ракет С-8 по ВСУ, после чего уходит с помощью переворота, передает РИА «Новости». При таком маневре самолет переворачивается кверху «брюхом» и совершает разворот на 180 градусов со снижением.

    На предельно малой высоте подобное маневрирование представляет особую сложность, но позволяет быстро уйти от ПВО противника.

    Как уточнили в Минобороны, все указанные цели были успешно поражены.

    Как рассказал летчик Су-25, «при подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника».

    Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.

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    7 февраля 2024, 09:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»

    Аналитик Леонков: Экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС

    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    По его словам, за две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 экипаж доложил, что системы оповещения зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт, что является свидетельством того, что поражение самолета стало итогом заранее разработанной западными кураторами киевского режима операции, передает РИА «Новости».

    Леонков пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме «свободной охоты», но для этого радар сперва должен был засечь самолет и рассчитать его параметры, после чего боевой расчет должен был определить тип цели и принять решение на пуск ракет, соответственно, датчики самолета зафиксировали бы облучение несколько раз на существенно большем промежутке времени.

    Эксперт добавил, что облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК в пассивном режиме получил координаты через западную систему передачи данных Link-16, то есть он был готов к появлению цели и захватил ее узким зондирующим лучом. Он подчеркнул также, что данные по координатам самолета были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки, которые ждали самолет в определенном месте и передали информацию ЗРК.

    Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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    7 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

    Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы приступили к наступательной операции по возвращению Красного Лимана, откуда ВС России были выведены 1 октября 2022 года, а также освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

    Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

    Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

    Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.

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    6 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

    Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет

    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

    По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

    Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

    Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.

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    8 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сообщается в его Telegram-канале.

    «Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции», – заявил Зеленский.

    «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», – добавил президент Украины, передает ТАСС.

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    Ранее Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. В четверг же глава украинского министерства обороны Рустем Умеров сообщил о решении провести кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», – написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

    Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что украинское руководство сменит подход «к стратегии».

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    8 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного

    Подоляк назвал причины смены главкома ВСУ Залужного на Сырского

    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о кадровых перестановках в ВСУ связано с необходимостью сменить тактику для обеспечения результата, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram- канале.

    Подоляк заявил, что решение об отставке Залужного и кадровых перестановках в ВСУ обусловлено необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году»; не допустить стагнации на линии фронта; найти новые решения, «позволяющие удержать и развивать инициативу»; запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.

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    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    Подоляк сообщил, что украинские власти запустили аудит действий вооруженных сил Украины за два года. Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Ранее Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

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    6 февраля 2024, 14:11 • Новости дня
    Австрийский полковник рассказал о продвижении ВС России на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы в зоне специальной военной операции продвигаются сразу по нескольким направлениям, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью германскому каналу NTV.

    По его словам, российские войска продвигаются вперед на девяти участках фронта, в том числе в районе Купянска и Авдеевки, передает ТАСС. Райнер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки.

    Ранее ВС России уничтожили САУ Krab и М-777 на Купянском направлении.

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    7 февраля 2024, 01:57 • Новости дня
    Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины

    Небензя назвал США соучастниками украинских ударов по Ил-76 и Лисичанску

    Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76; кроме того, США причастны к удару ВСУ по Лисичанску, так как Киев согласует цели для HIMARS с американцами, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что у Москвы есть «неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара» по Ил-76 использовался ЗРК Patriot, это «не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником преступления», передает РИА «Новости».

    Он также указал на «признание представителя главного управления разведки Украины Скибицкого», который в 2022 году подтвердил, что «для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном». В связи с этим, заявил Небензя, «очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других».

    Во вторник состоялось запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска. Представители стран Запада заявили, что ответственность за это преступление якобы несет Россия, поскольку она начала специальную военную операцию на Украине.

    Небензя ответил, что без СВО «трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день», так как уже «происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года», но на Западе «этого не замечали». «Мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем», – сказал он, призвав членов СБ и руководство ООН «осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима».

    Постпред заявил, что «цель и время нападения были выбраны неслучайно», ВСУ нанесли удар по «едва ли не единственному месту досуга в Лисичанске», когда «семьи вышли на прогулку в выходной день». Указывается, что «удар был нанесен из взрывоопасного оружия большой мощности» – «предположительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS».

    По словам постпреда, «украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России».

    Кроме того, Небензя отметил, что Киев отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым Ил-76. Более того, почти сразу после удара генштаб ВСУ «торжествующе подтвердил свою причастность», но власти Украины «радикально сменили свою риторику», когда «общественность узнала, что самолет перевозил пленных». Киев боится, что «привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность». Россия же готова предоставить любым международным организациям информацию о результатах расследования.

    Кроме того, Небензя сказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, помешавший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев.

    Украинские военные в конце прошлой недели нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка.

    24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет из ЗРК Patriot.

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    7 февраля 2024, 00:47 • Новости дня
    В СБУ подтвердили причастность к убийствам Кивы и Татарского

    Источники в СБУ подтвердили причастность украинской спецслужбы к убийствам Кивы и Татарского

    В СБУ подтвердили причастность к убийствам Кивы и Татарского
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины причастна к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы и российского военкора Владлена Татарского, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

    Также источники в СБУ подтвердили украинским СМИ причастность спецслужбы к убийствам бывшего депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и «других» лиц, которых Киев считает «предателями и врагами Украины», передает РИА «Новости».

    В СБУ сказали, что «спецоперации», осуществляемые с целью убийства таких людей, сейчас являются одним из направлений работы ведомства. Также сообщается, что СБУ продолжительное время «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против граждан, которых считает «предателями и коллаборантами».

    Напомним, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, который произошел 2 апреля 2023 года, тогда пострадали еще десятки человек. Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

    Коментарии (8)
    6 февраля 2024, 13:27 • Новости дня
    «Современник» отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

    Театр «Современник» отменил на два месяца показы спектакля по пьесе Улицкой

    Tекст: Вера Басилая

    Московский театр «Современник» отменил запланированные на февраль и март показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили в театре.

    Источник ТАСС сообщил, что не состоятся спектакли, намеченные на 18 февраля и 22 марта.

    Премьера спектакля «Потанцуем…» состоялась 3 июня 2015 года.

    Ранее издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой по всем договорам после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.

    Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ.

    Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

    Коментарии (9)
    8 февраля 2024, 19:20 • Новости дня
    Залужный уволен с поста главкома ВСУ

    Залужный уволен с поста главкома ВСУ

    Залужный уволен с поста главкома ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Валерий Залужный уволен с поста главкома ВСУ, об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

    «Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», – написал Зеленский.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

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    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем США сдают Залужного.

    Коментарии (7)
    8 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    Зеленский назвал поставленные перед Сырским задачи

    Зеленский рассказал, чего ожидает от нового главкома ВСУ Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главкома ВСУ Александра Сырского нового подхода к мобилизации, следует из сообщения в его Telegram-канале.

    Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки людей и тотальной мобилизации. По его словам, украинские вооруженные силы насчитывают почти 1 млн человек, и большая часть из них «не почувствовала фронта», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что решение о кадровых перестановках в ВСУ связано с необходимостью сменить тактику для обеспечения результата.

    Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники.

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    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

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    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы

    В России завершился один из ключевых этапов президентской избирательной кампании. Процедуру выдвижения и регистрации прошли четыре политика. И хотя лидер предвыборной гонки очевиден, живой интерес в экспертной среде вызывает вопрос о том, кто и с каким результатом займет на выборах президента второе место – и тем самым получит дополнительные преимущества в ходе следующих выборов в Госдуму. Подробности

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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