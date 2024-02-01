  • Новость часаРоссийские войска на Купянском направлении за сутки отразили семь атак ВСУ
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    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    49 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    14 комментариев
    1 февраля 2024, 14:52 • Новости дня

    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине

    Interia.pl: «Ланцеты» стали проклятием для польских САУ Krab на Украине

    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали истинным проклятием для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет польский портал interia.pl.

    Как отмечает издание, российские беспилотники «Ланцет» стали настоящим проклятием для польских САУ, используемых ВСУ, передает ТАСС.

    Там добавили, что с начала вооруженного конфликта на Украине было уничтожено 23 САУ, еще четыре получили повреждения, при том, что всего в украинские войска поступили 72 единицы такой техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении Западная группировка уничтожила до 40 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две польские САУ Krab.

    31 января 2024, 20:48 • Новости дня
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ

    Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной

    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, после того как «русские закончат свое наступление», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».

    Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.

    В среду стало известно, что  США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    31 января 2024, 19:59 • Новости дня
    ВС России отразили массированную атаку на Севастополь

    Губернатор Севастополя сообщил, что ВС России отразили массированную атаку на город

    ВС России отразили массированную атаку на Севастополь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, сбито более шести ракет, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что предварительно было сбито шесть украинских ракет над городом, в районе улицы Федоровской обломки ракеты упали в частном секторе. В садовом товариществе «Усть-Бельбек» от обломков пострадало 12 строений: выбиты стекла, повреждены заборы. Жертв и пострадавших среди населения нет.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили свыше двух десятков украинских беспилотников.

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    31 января 2024, 16:42 • Новости дня
    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег

    WP: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы увеличить финансовую помощь Запада

    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский решил, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного может повлиять на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Источник The Washington Post утверждает, что Зеленский указал Залужному на усталость украинцев от конфликта и замедление военной помощи от международных спонсоров республики. По его словам, возможно, новый главком улучшит ситуацию, пишет РБК.

    Другой собеседник издания заявил, что несмотря на отказ Залужного уходить в отставку, главком ВСУ собирается покинуть армию, кроме того, ожидается, что будут уволены и другие высокопоставленные сотрудники генерала.

    Западные СМИ ранее рассказали о неудачной попытке президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. При этом пост, по данным прессы, предлагали начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, однако оба отказались.

    Политолог Алексей Чеснаков заявил, что публикации западных авторитетных изданий о несостоявшейся отставке Валерия Залужного не только подтверждают факт инцидента, но и свидетельствуют о том, что положение Зеленского хуже, чем казалось прежде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями о Залужном, и назвал очевидным и однозначным то, что у киевского режима много проблем, «там все неладно».

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    31 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового

    Рогов: ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области

    Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы за последние сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ около Вербового на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, минимум четыре подтвержденных опорных пункта за минувшие сутки перешли под контроль российских войск в районе Вербового, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что от Пятихаток до Вербового через Работино со стороны ВСУ продолжаются попытки атак, которые ВС России успешно отбивают.

    Также, по его словам, уничтожены до 50 военнослужащих противника рядом с Вербовым. Рогов отметил, что российская авиация наносила удары не только вдоль фронта, но и по тыловым частям ВСУ на Ореховском направлении.

    Ранее Рогов рассказал, что ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра.

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    31 января 2024, 16:50 • Новости дня
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

    Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей РХТУ, почему Улицкая носит звание почетного профессора, в вузе ответили, что писательница лишена этого знания, передает РИА «Новости».

    Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Кроме того, она не стала осуждать убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина, заявив, что Киев «имеет на это право».

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    31 января 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, российские бойцы – участники СВО «воюют как следует», заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, – это Авдеевка. Вот эта группа «Ветераны» впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    30 января 2024, 12:06 • Новости дня
    В ДНР боец ВСУ приговорен пожизненно по делу о массовом расстреле людей

    В ДНР боец ВСУ приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Василий Ткачук приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле мирных жителей Мариуполя, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

    Согласно сообщению пресс-службы, суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы командира взвода 56-й отдельной мехбригады ВСУ Василия Ткачука, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей Мариуполя, передает ТАСС.

    В суде установлено, что в период с марта по апрель 2022 года осужденный вместе с сослуживцами на боевой позиции, оборудованной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов десять мирных жителей. Ткачук признан виновным по трем статьям УК.

    В пресс-службе СК добавили, что по приказу Ткачука его подчиненные расстреляли восьмерых гражданских лиц, два человека смогли выжить.

    Ранее в ДНР заочно приговорили «азовца» за приказ об убийстве мирного жителя.

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    31 января 2024, 12:32 • Новости дня
    Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине

    Политолог Шеслер: С помощью нового закона о мобилизации Украина попытается набрать 300-400 тыс. новобранцев для ВСУ

    Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Из новой версии законопроекта о мобилизации убраны некоторые самые спорные положения. Видимо, Зеленский пока побоялся лишний раз злить население страны. Сама же инициатива позволит Киеву набрать порядка 300-400 тыс. новобранцев в ряды ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Верховную раду внесли новую версию закона о мобилизации.

    «Сегодня мобилизация на Украине провалилась на всех этапах. Во-первых, огромное число мужчин призывного возраста не состоят на воинском учете. Во-вторых, у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) возникает множество проблем при вручении повесток, так как люди не живут по месту регистрации. В-третьих, качество призывников достаточно низкое», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «С помощью нового закона о мобилизации, судя по всему, планируется немного наладить систему воинского учета и увеличить число призывников. Например, ограниченно годным мужчинам надо будет явиться в ТЦК для подтверждения данных. Однако сейчас множество заболеваний не являются причинами для отсрочки, соответственно, эти люди попадут в ряды ВСУ», – отмечает она.

    «Качество призывников планируется повысить за счет снижения призывного возраста до 25 лет. Я думаю, что эта планка будет опускаться и дальше. Сейчас командиры ВСУ жалуются, что возрастным солдатам тяжело воевать. Поэтому власти хотят мобилизовать физически более развитую молодежь», – подчеркивает собеседница.

    «С помощью пункта о передаче данных из медицинских учреждений украинская власть хочет поставить на учет всех лечащихся мужчин. В таком случае больным остается обращаться в частные клиники. Такие заведения тоже обязаны отправлять информацию, но у них есть возможность скрыть данные человека», – поясняет эксперт.

    «Решение о постановке на воинский учет осужденных связано с тем, что они легко подвержены регистрации. Кроме того, на Украине таких людей достаточно много. С одной стороны, их призыв позволит увеличить число солдат ВСУ. С другой, качество этих бойцов оставляет желать лучшего», – акцентирует политолог.

    «Любопытно, что в закон не попали наиболее противоречивые предложения, связанные с призывом инвалидов и постановкой всех женщин на воинский учет. Вероятно, это произошло из-за бурной реакции общества. Зеленский решил пока лишний раз не злить население», – отмечает собеседница.

    «По моим оценкам, мобилизационный потенциал украинской армии значительно ниже, чем декларируют власти страны. Он составляет около 2-3 млн человек. Данный законопроект не поможет призвать их всех. В конечном счете ничто не может заставить скрывающегося от армии человека прийти в ТЦК. Однако офис Зеленского все равно попытается набрать еще 300-400 тыс. солдат для ВСУ с помощью этой инициативы», – резюмировала Шеслер.

    Ранее в Верховную раду Украины внесли новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно ему все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных. Инициатива также снижает призывной возраст с 27 до 25 лет.

    В стране появятся электронные повестки и электронный кабинет военнообязанного. Кроме того, граждан Украины от 18 до 60 лет обяжут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Также руководители больниц должны сообщать в военкоматы о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.

    Появятся новые трудности и при выезде за границу. Для этого всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет нужно дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета. Кроме того, покинувшие страну граждане должны будут подать свои данные в течение 30 дней после принятия закона и публикации постановления кабмина.

    Постановке на воинский учет также будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете». Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

    Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.

    Напомним, в середине декабря депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявляла, что если ситуация ухудшится, то на Украине «могут дойти до мобилизации женщин». Парламентарий Марьяна Безуглая, также отмечала, что женщины должны стать на учет наравне с мужчинами.

    Однако зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс. Владимир Зеленский также заверил, что не станет подписывать закон о призыве женщин.

    Вместе с тем, согласно предыдущей версии документа, отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не предоставлялась инвалидам третьей группы. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко и депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать версию законопроекта.

    В свою очередь генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Владимир Зеленский планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек. По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военным, призывают всего 20 бойцов.

    Кроме того, в интервью украинским СМИ глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине находится порядка 3,4 млн мужчин, о которых государство знает только идентификационный код. Что касается местоположения этих граждан, о нем властям ничего не известно. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об украинском мобилизационном потенциале.

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    31 января 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки Южная группировка улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны около Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Ленинского ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили 310 военнослужащих, танк, три бронемашины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Новомихайловки ДНР. Кроме того, силы России поразили живую силу и технику 128-й бригады теробороны возле Урожайного и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 и гаубицу М777 производства США.

    На Краснолиманском направлении Центральная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Григоровки и Дзержинского ДНР. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения у Ямполовки ДНР и Кузьмина ЛНР. Украинская сторона потеряла до 280 военнослужащих, две бронемашины и семь автомобилей.

    На Запорожском направлении силы России нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Работина, Орехова, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате активных действий российских войск противник потерял до 30 военнослужащих и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск уничтожены немецкий ЗРК IRIS-T, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан». Нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и  технике в 136 районах.

    Российская ПВО сбила девять снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожен 81 украинский беспилотник, в том числе в районах Петровского, Токаревки Харьковской области, Житловки, Кременной ЛНР, Харцызска ДНР, Жовтневого, Орлянского Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотников, 457 ЗРК, 14 860 танков и других бронемашин, 1211 РСЗО, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы спецтехники.

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    30 января 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Под Красным Лиманом российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военных, танк и два автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

    На Запорожском направлении, в районе Работино, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены за сутки склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами ПВО сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских БПЛА.

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    1 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Российский оператор дрона вывел сдавшегося солдата ВСУ через минное поле

    Российский оператор БПЛА вывел решившего сдаться солдата ВСУ через минное поле

    Tекст: Александра Юдина

    Российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле, рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывном Старший.

    Как отметил командир группы, бывает, что украинские военные сами сдаются в плен, сами идут, передает РИА «Новости».

    «Недавно был случай: беспилотником одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его», – рассказал он, добавив, что оператор БПЛА направлял солдата ВСУ к тропам, шедшим в обход минных украинских заграждений.

    Старший заверил, что отношение к пленным в ВСУ хуже, чем у российских военных, напомнив о сбитом над Белгородской областью самолетом.

    Кроме того, боец рассказал, что в данный момент в зоне боевых действий ВСУ применяют кассетные боеприпасы, используя артиллерию, а стрелковые бои практически не ведутся.

    В заключение Старший отметил, что до противника примерно 300-400 метров, а украинских военных не всегда видно, но слышно.

    Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

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    30 января 2024, 08:19 • Новости дня
    Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за скотского отношения

    Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за «скотского отношения» к себе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, танкисты 17-й бригады ВСУ отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе Клещеевки, саботировав приказ командования, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил: танкисты объяснили отказ выполнять приказ тем, что не получили положенные выплаты, а также в связи со «скотским отношением» к личному составу.

    Ранее пленный украинский военный Валерий Куряченко рассказал, что военнослужащие базирующейся в Часовом Яре 17-й отдельной танковой бригады ВСУ не хотят принимать участия в боевых действиях и занимаются мародерством.

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    30 января 2024, 18:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Два села и один поселок в приграничных районах Курской области подверглись обстрелам и атаке с использованием БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. В Гордеевке частично нарушено электроснабжение. Кроме того, поселок Теткино Глушковского района был атакован БПЛА.

    Пострадавших в результате обстрела нет. В результате падения обломков беспилотника в Теткино повреждены забор одного дома и легковой автомобиль.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник над черноморской акваторией.

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    31 января 2024, 21:41 • Новости дня
    Военные склады ВСУ поражены в Харькове

    Подполье в Харькове сообщило об уничтожении военных складов и цехов по ремонту бронетехники ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили в Харькове несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев, ссылаясь на данные подпольщиков из Харькова, рассказал, что в ночь на среду было не менее пяти прилетов. Были попадания в районе Харьковского тракторного завода, где ремонтируется военная техника ВСУ, а также располагались склады БК и ГСМ, кроме того, поражено здание «Укртелекома», передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в здании «Укртелекома» могли «находиться военные и спецслужбисты с большими погонами», об этом ранее сообщала агентура. Подпольщик также сообщил, что туда часто приезжали иностранные военные, в том числе в форме с флагом Швеции на рукаве.

    После удара СБУ оцепила здание и несколько кварталов вокруг и провела поквартирный обход с «проверкой компьютерной и мобильной техники», отметил Лебедев.

    О взрывах в Харькове в ночь на 31 января сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов. До этого о взрывах в Харькове сообщал мэр города Игорь Терехов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что означает наступление российских войск в Харьковской области.

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    1 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении безуспешно пытались атаковать позиции ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерия бригады «Кальмиус» 1-го армейского корпуса на Донецком направлении пресекает попытки украинских военных контратаковать, противник в результате откатывается на более дальние позиции, а ВС России продвигаются вперед, передает источник с места событий.

    Как рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Бухгалтер, противник пытается постоянно совершить контратаки, чтобы выбить российские подразделения, передовые наблюдательные пункты засекают движение ВСУ еще на дальних подступах, передают цель, и артиллерия пресекает попытки движения украинских военных, передает РИА «Новости».

    По его словам, пехота ВС России занимает ключевые опорные пункты и продолжает развивать наступление, при этом противники понимают, что «они в любом случае проиграют здесь».

    Ранее российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.

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