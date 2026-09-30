У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Григоренко сообщил о сокращении числа киберпреступлений в России на треть
Григоренко сообщил о сокращении киберпреступлений на треть
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о преодолении негативного тренда и масштабном сокращении количества телефонных и сетевых мошенничеств в стране.
Заместитель председателя правительства отметил значительные успехи государства в сфере информационной безопасности, передает РИА «Новости».
«За первые восемь месяцев этого года число киберпреступлений снизилось на 32%. Мы переломили негативный тренд», – сообщил он.
По словам Григоренко, отечественные специалисты разработали уникальный набор инструментов для борьбы с телефонными и сетевыми мошенниками. Подобных эффективных решений нет ни у одного другого государства, что и обеспечило столь высокий результат.
На фоне масштабных хакерских атак Россия сформировала мощную индустрию кибербезопасности. Созданные отечественными разработчиками IT-продукты пользуются огромным спросом на международном рынке, отметил вице-премьер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики Kaspersky сообщили о значительном росте числа организаторов DDoS-атак. МВД сообщило о росте числа совершивших мошенничество подростков.
Летом российский бизнес подвергся серии высокоорганизованных кибератак с использованием новейших ботнетов.