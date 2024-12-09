  • Новость часаПесков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров с Россией
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    Новые власти Сирии гарантировали безопасность военных баз России
    Протурецкая «Сирийская народная армия» выбила силы курдов из Манбиджа
    На Западе назвали победителей и проигравших после падения Асада
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    3 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    28 комментариев
    9 декабря 2024, 13:47 • Новости дня

    Путин: Бойцы СВО не дают сомневаться в победе России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции, передает ТАСС.

    По словам Путина, для него «огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации».

    «Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой», – подчеркнул Путин.

    «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», – заявил президент России.

    «Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», – добавил Путин.

    Церемония вручения медалей «Золотая звезда» проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это мероприятие посвящено Дню Героев Отечества.

    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

    Коментарии (88)
    8 декабря 2024, 23:21 • Новости дня
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера

    Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными лидерами в мире

    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин. По его словам, в Германии, к примеру, после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера «политика закончилась».

    «В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что его срок полномочий превышает 20 лет, как и у Путина, а «все остальные ушли».

    Эрдоган добавил, что «важно продолжать политику». «Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», – сказал он. Президент Турции также упомянул о своем уважении к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает соответствующие шаги. Он также отметил, что в США власть переходит к новой администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению востоковеда Владимира Сажина, Турция выглядит главным победителем в ситуации вокруг Сирии. Она нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока.

    Коментарии (24)
    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    Коментарии (0)
    8 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил погибшую при исполнении долга журналистку Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества
    @ vk.com/Юлия Кузнецова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты», посмертно получила орден Мужества за мужество и самоотверженность в выполнении профессионального долга.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой орденом Мужества. Об этом сообщает РИА «Новости». Кузнецова удостоена посмертной награды за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. После этого инцидента Следственный комитет завел дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

    Коментарии (32)
    6 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад толкает мир к глобальному конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

    «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе – в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он назвал такие действия Запада безответственными, и подчеркнул, что они толкают мир на грань глобального конфликта.

    Ранее глава российского государства отмечал, что Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается.

    Коментарии (3)
    9 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин

    Песков: Решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял Путин

    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

    Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент не располагает информацией о местонахождении Башара Асада. «По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», – заявил он в общении с журналистами.

    Песков также прокомментировал вопрос о возможной связи условий содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища Асаду: «Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Башара Асада, что вызвало его отъезд в Россию. Президент Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об отсутствии обязательства Кремля сообщать об убежище для Асада.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2024, 17:08 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Церемония подписания договора о формировании объединенного рынка электроэнергии между Россией и Белоруссией прошла в Минске после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске, передает ТАСС.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии. Российский лидер заявил, что это позволит снизить цены для потребителей.

    Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2024, 17:50 • Новости дня
    Путин объявил о согласовании почти всех спорных вопросов с Белоруссией

    Президент Путин сообщил о согласовании большинства спорных вопросов с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Практически все спорные вопросы с Белоруссией согласованы, однако в экономической сфере остаются вопросы, требующие дальнейшей проработки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что «на сегодняшний день практически все вопросы, которые вызывали необходимость согласования, согласованы». Он отметил, что Лукашенко и представители обеих сторон осведомлены о достигнутых договоренностях, сообщает ТАСС.

    Высший госсовет Союзного государства стал местом, где были обсуждены и решены многие спорные моменты, что позволит углубить и расширить взаимодействие между двумя странами в различных сферах.

    Ранее Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии. Также президент России заявил, что Белоруссия является четвертым крупнейшим торговым партнером страны, и сообщил об отмене роуминга с Белоруссией с 2025 года.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об отмене роуминга с Белоруссией в 2025 году

    Путин заявил об отмене роуминга между Россией и Белоруссией с 1 марта 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи связи в России и Белоруссии смогут воспользоваться новыми тарифами без роуминга с 1 марта 2025 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Сегодня будет принято новое решение – о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря обсудят постепенную отмену роуминга и введение комфортных тарифов между двумя странами.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    5 ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин поручил создать госсистему для оказания бесплатной юридической помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции и Министерству цифрового развития создать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Правовая помощь», которая будет взаимодействовать с «Госуслугами».

    Документ опубликован на сайте Кремля. Новая система должна быть интегрирована с «Госуслугами» и охватить участников государственной системы оказания бесплатной юридической помощи во всех регионах страны, передает ТАСС.

    Согласно поручению, министры должны подготовить и представить доклад о проделанной работе до 1 октября 2025 года.

    Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому многодетные семьи с тремя и более детьми смогут получать бесплатную юридическую помощь.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин поручил разработать план для трудоустройства участников СВО

    Путин потребовал подготовить план для трудоустройства участников СВО к 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство России и фонд «Защитники Отечества» должны представить план мероприятий по улучшению трудоустройства участников СВО и их профессиональной ориентации к 1 марта 2025 года.

    Такое поручение дал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. В документе также отмечается необходимость организации профессиональной ориентации для участников СВО.

    По поручению главы государства, доклад о выполнении данного задания должен быть представлен до 1 марта 2025 года. Это указано в перечне поручений президента. Фонд «Защитники Отечества» и региональные власти должны принять активное участие в разработке и реализации этого плана.

    Путин подчеркнул, что повышение уровня трудоустройства участников СВО является важной задачей, и правительство вместе с соответствующими организациями должно обеспечить успешное выполнение поручения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Перфильев, герой специальной военной операции, был назначен главой администрации Торковичского поселения в Лужском районе Ленинградской области.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо. Также президент пообщался с военнослужащими, проходящими реабилитацию в Центре инновационных технологий в ортопедии, где производятся отечественные высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Документ определяет взаимные обязательства обеих стран по обороне и защите суверенитета, независимости и конституционного строя. Также в договоре уточняются меры по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии. Российский лидер напомнил, что условия возможного использования ядерного оружия четко прописаны в обновленной ядерной доктрине России, которая предусматривает его применение в оборонительных целях в случае возможного нападения.

    Подписание договора, по словам Путина, позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, обеспечив условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух государств.

    Ранее Лукашенко заявил, что намерение Москвы и Минска подписать договор о гарантиях безопасности вызвало сильную реакцию на Западе.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

    Кроме того, Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 17:29 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили Концепцию безопасности Союзного государства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская делегации утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, которая формулирует оценки международной обстановки и совместные меры противодействия угрозам.

    Документ принят по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что в документе содержатся оценки международной обстановки и указываются совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин: Единый энергорынок России и Белоруссии позволит снизить цены для потребителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание единого электроэнергетического рынка между Россией и Белоруссией поможет снизить стоимость электроэнергии для конечных потребителей этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства выразил уверенность в том, что создание единого рынка электроэнергии снизит цены для конечных потребителей в России и Белоруссии, передает ТАСС.

    Он отметил, что сотрудничество в энергетической сфере углубляется, а процесс создания объединенных рынков нефти и газа продолжается. Президент подчеркнул, что договор о формировании единого электроэнергетического рынка согласован и готов к подписанию.

    По его словам, такое снижение цен будет иметь большое значение как для бытовых потребителей, так и для промышленных предприятий в обеих странах.

    Напомним, в июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Белоруссия занимает четвертое место среди мировых торговых партеров России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия является четвертым крупнейшим торговым партнером России.

    «На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более 4 млрд долларов», – отметил российский лидер на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    Коментарии (0)
    Главное
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    Bloomberg: Падение Асада создало вакуум власти на Ближнем Востоке
    Reuters: Турция помогла повстанцам свергнуть режим Асада
    Власти Грузии решили запретить протестующим пиротехнику и маски
    Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области
    В полицию доставили около 20 участников ЛГБТ-вечеринки в Петербурге
    ФСБ назвала слова и фразы, используемые телефонными мошенниками

    Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

    «Правая рука» Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа. Новости, которые он привез обратно в Киев, обещают стать максимально плохими, причем не столько для Украины, сколько для Зеленского лично. Подробности

    Перейти в раздел

    «СВО изменила мое отношение к жизни»

    «Когда бойцы постоянно в штурмах, у них падает мотивация, какими бы храбрыми они ни были. Но у меня получалось вести за собой парней, которые, казалось, уже выдохлись». Ветеран СВО Александр Григоренко рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что толкало его возвращаться на фронт, чувствует ли он себя инвалидом после ампутации и как военный опыт помогает в работе директором школы. Подробности

    Перейти в раздел

    Как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток

    Исчезновение из Сирии Асада влечет глобальные сдвиги на мировой геополитической шахматной доске. Происходящее напрямую касается и России. Насколько затронуты российские интересы, каковы наибольшие риски и вызовы для нашей страны – и как это повлияет на украинскую спецоперацию? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............