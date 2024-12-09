Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России

Путин пообещал поддерживать ветеранов СВО как настоящую элиту страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин пообещал и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции (СВО), назвав их настоящей элитой страны, передает ТАСС.

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, – это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде – и на военной службе, и на гражданской», – сказал президент.

Путин напомнил о специальной программе кадровой подготовки «Время героев», которая уже действует в стране. В первом потоке этой программы участвуют более 60 кавалеров ордена Мужества, из которых 21 человек носит звание Героя России.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – подчеркнул Путин.

На церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца он отметил, что национальный характер России включает сплоченность, единство и волю к победе.

Церемония вручения медалей приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. Это событие собрало более 300 человек, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Путин подчеркнул значимость мероприятия и отметил мужество присутствующих.

День Героев Отечества был учрежден в 2013 году, возродив традиции Дня Георгиевских кавалеров, отмечавшегося в Российской империи с 1769 по 1917 год. В этот день в России проходят различные мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград, включая торжественные построения в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, а также церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.



