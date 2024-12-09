Оздоев: Российские военные применяют ракету «Изделие-305» с высокой точностью в зоне СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская ракета «Изделие-305» активно используется в зоне спецоперации, пишет «Красная Звезда». Оздоев отметил, что ракета применяется с хирургической точностью, позволяя точно поражать выбранные цели, включая личный состав противника, находящийся на чердаках. Он подчеркнул, что ее каналы управления невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

«Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель», – заявил Оздоев, добавив, что точность позволяет выбирать конкретные объекты для поражения.

Ракета «Изделие-305» имеет дальность стрельбы до 14,5 километра, что позволяет вертолетам совершать пуски вне зоны действия противовоздушной обороны противника. Боеприпас оснащен осколочно-фугасной частью массой 25 килограммов и способен развивать скорость до 230 метров в секунду.

Эта легкая многоцелевая управляемая ракета класса «воздух-поверхность» была принята на вооружение в сентябре 2022 года. Ее использование подтверждает высокую эффективность российских вооружений в современных конфликтах.

Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» успешно избегала подавления радиоэлектронными средствами противника в зоне спецоперации, оставаясь высокоточным оружием. Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит.