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    Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    Вассерман отреагировал на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    24 комментария
    4 февраля 2024, 09:43 • Новости дня

    Разработчик рассказал о высокой точности ракет «Изделие-305» в зоне спецоперации

    «ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

    Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

    Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

    Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    3 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы

    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

    «Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.

    По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.

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    3 февраля 2024, 23:38 • Новости дня
    Захарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске

    Захарова заявила, что обстрел булочной в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала обстрел кафе-булочной в Лисичанске (ДНР), назвав его доказательством преступной сущности киевского режима.

    «Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил Президент России В.В.Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД. 

    Она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – провела аналогию Захарова.

    Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об «очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского».

    «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заявила официальный представитель МИД России.

    По оценкам МЧС России, под завалами кафе-булочной в Лисичанске могут находиться до 40 человек, сейчас извлечены тела 15 жертв обстрела.

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.



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    3 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений ВСУ
    Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, сообщили в Министерстве обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, удары были нанесены с 27 января по 3 февраля по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

    Кроме того, уничтожены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

    Ранее подпольщики сообщили, что в Харькове было поражено несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе активных действий в прошлом месяце освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

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    3 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов

    Эксперт Мураховский: Все танки должны быть оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов

    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерству обороны стоит задуматься над тем, чтобы все гусеничные машины были оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

    Эксперт отметил, что  цена нового танка «зашкаливает» за 400 млн рублей, при такой стоимости он имеет все возможности для оснащения всеракурсной защитой от дронов.

    «Есть ли модуль помех на полосу 700-2700 МГц? Есть, в Китае стоит 3000 USD. Думается, пора Минобороны задуматься над тем, что все наши гусеничные машины должны оснащаться всеракурсными подавителями FPV-дронов», – написал в своем Telegram-канале Мураховский.

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как российской армии создать эффективную защиту от БПЛА противника.

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    3 февраля 2024, 15:37 • Новости дня
    Минобороны назвало число сдавшихся за неделю в плен украинских военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю 26 украинских солдат сдались в плен российским войскам, сообщило Министерство обороны России.

    «В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск за неделю поразили семь пусковых установок ЗРК, в том числе пять С-300, французскую SAMP-T и IRIS-T производства ФРГ.

    Кроме того, поражены три радиолокационные станции ЗРК NASAMS норвежского производства, два радиолокатора ЗРК С-300, одна радиолокационная станция ЗРК IRIS-T и шесть украинских складов с боеприпасами.

    За неделю авиация и российская ПВО сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, авиабомбу JDAM, 53 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотника.

    Всего с начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 БПЛА, 462 ЗРК, 14 893 танка и других бронемашин, 1 215 РСЗО, 7 952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц спецтехники.

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    3 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    В Британии потребовали не допустить победы России на Украине

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир не может позволить себе победу Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество не может себе позволить, чтобы президент России Владимир Путин одержал победу в конфликте на Украине, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Шаппс написал, что Британия поддерживает решение Евросоюза о выделении дополнительных средств Украине, и призвал не допустить победу России в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», – написал министр.

    В комментариях под публикацией Шаппса призвали не провоцировать Россию и заявили, что Путин не является врагом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в странах НАТО призывают готовиться к войне с Россией.

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    4 февраля 2024, 06:20 • Новости дня
    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому ЗРК Patriot в Белгородской области военно-транспортному самолету Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины получили данные для ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, через западную систему Link-16, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    «Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», – рассказал Леонков РИА «Новости».

    Он добавил, что использованный ВСУ ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

    Использование Link-16 свидетельствует, что операция по уничтожению российского самолёта с украинскими пленными была спланирована западной стороной.

    Ранее Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot. Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76.

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    3 февраля 2024, 23:07 • Новости дня
    Число погибших после обстрела ВСУ в Лисичанске возросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины пекарни в городе Лисичанске в ЛНР увеличилось до 15 человек, сообщает МЧС России.

    «Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент из-под завалов извлечены тела 15 погибших», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – отметил Говтвин.

    Ранее военные следователи Следственном комитете России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    3 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    ВСУ за неделю потеряли на Краснолиманском направлении 1825 военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная группировка российских войск за прошедшую неделю заняла более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении и отразила 19 атак противника, сообщило Минобороны.

    В период с 27 января по 3 февраля на этом направлении силы России поразили скопления живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах Кировска, Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы, Кузьмина ЛНР, а также Серебрянского лесничества, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 1825 военных, шесть танков, 13 бронемашин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и отбила 22 атаки украинской армии. Поражены формирования ВСУ и нацгвардии Украины в районах Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки, Белогоровки, Переездного и Георгиевки ДНР.

    За неделю противник потерял на этом направлении свыше 2245 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудие полевой артиллерии и две РСЗО «Град».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила девять атак ВСУ и поразила подразделения 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Старомайорского, Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 735 военных, два танка, шесть бронемашин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении силы России отразили атаку штурмовиков 108-й бригады теробороны в районе Луговского и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работина, Нестерянки, Пятихаток, Каменского, Малой Токмачки и Орехова Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 385 военнослужащих, танк, десять бронемашин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град».

    На Херсонском направлении российскими войсками поражены живая сила и техника 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах Николаевки, Тягинки, Ивановки, Токаревки, Антоновки, Янтарного Херсонской области.

    Противник потерял до 290 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.

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    3 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    ВС России улучшили положение на передовой купянского направления

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области.

    Российские войска отразили 41 атаку противника теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковская область, Новоселовское ЛНР и Терны ДНР, сообщает Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 290 солдат на Донецком направлении.

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    4 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Осетии присвоено звание Героя России

    Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Северной Осетии Юрию Абаеву с позывным «Буйвол» присвоено звание Героя России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместителю командира 70-го гвардейского мотострелкового полка – Юрию Абаеву из Северной Осетии – указом президента присвоено звание Героя России, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

    «Наш отважный боец Юрий Абаев (позывной Буйвол), заместитель командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии майор — Герой России!.. Юра! Горжусь тобой!» – приводит ТАСС сообщение Меняйло.

    Отмечается, что под командованием Абаева первый батальон 70-го полка на запорожском направлении в ходе столкновения с врагом смог выбить противника и занять оборону.

    За боевые заслуги Юрий Абаев также удостоился медалей Суворова, «За отвагу», ордена Мужества, был награжден медалью «Во славу Осетии».

    Ранее сообщалось, что Владимир Пуитин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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