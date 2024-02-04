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Разработчик рассказал о высокой точности ракет «Изделие-305» в зоне спецоперации
«ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО
Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».
Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.
Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.
Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.