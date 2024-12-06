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Российская армия получила финальную в году партию БТР-МДМ
Минобороны получило финальную в году партию БТР-МДМ с допзащитой от Ростеха
Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России финальную партию БТР-МДМ с дополнительной защитой, закрыв годовой контракт на поставку этих машин.
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил выполнение годового контракта на поставку десантных бронетранспортеров БТР-МДМ, передает ТАСС.
В соответствии с условиями контракта, поставленные БТР-МДМ оснащены комплектами дополнительной защиты, а также средствами, снижающими их заметность и защищающими верхнюю полусферу. Эта партия стала заключительной в рамках гособоронзаказа на текущий год.
Как отметили представители Ростеха, данные меры направлены на повышение безопасности десантных машин и их защиту в боевых условиях, что особенно важно для выполнения задач современными вооруженными силами.
В октябре холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных современными системами защиты и подавления дронов. До этого Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М, ранее компания поставила ракеты для беспилотников Х-БПЛА и ПЗРК «Верба», а также поставила БМП и БМД с улучшенной защитой.