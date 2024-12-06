Российская армия получила финальную в году партию БТР-МДМ

Минобороны получило финальную в году партию БТР-МДМ с допзащитой от Ростеха

Tекст: Александра Юдина

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил выполнение годового контракта на поставку десантных бронетранспортеров БТР-МДМ, передает ТАСС.

В соответствии с условиями контракта, поставленные БТР-МДМ оснащены комплектами дополнительной защиты, а также средствами, снижающими их заметность и защищающими верхнюю полусферу. Эта партия стала заключительной в рамках гособоронзаказа на текущий год.

Как отметили представители Ростеха, данные меры направлены на повышение безопасности десантных машин и их защиту в боевых условиях, что особенно важно для выполнения задач современными вооруженными силами.

В октябре холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных современными системами защиты и подавления дронов. До этого Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М, ранее компания поставила ракеты для беспилотников Х-БПЛА и ПЗРК «Верба», а также поставила БМП и БМД с улучшенной защитой.