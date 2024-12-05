Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин назвал критерии оценки эффективности нацпроектов
Путин: Работу по нацпроектам будут оценивать с помощью соцопросов
Действия правительства по национальным проектам планируется оценивать с использованием социологических опросов, заявил президент Владимир Путин на Совете по нацпроектам.
«Будем оценивать эффективность работы правительства по национальным проектам не только по достижению ключевых показателей, но и используя социологические опросы на основе обратной связи», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что будут учитываться данные, переданные Общероссийским народным фронтом, и информация, собранная политическими партиями, представленными в парламенте и работающими напрямую с избирателями.
Также на совещании глава государства предложил создать специальный справочник, который пояснит цели и результаты национальных проектов.