Путин назвал критерии оценки эффективности нацпроектов

Путин: Работу по нацпроектам будут оценивать с помощью соцопросов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Будем оценивать эффективность работы правительства по национальным проектам не только по достижению ключевых показателей, но и используя социологические опросы на основе обратной связи», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что будут учитываться данные, переданные Общероссийским народным фронтом, и информация, собранная политическими партиями, представленными в парламенте и работающими напрямую с избирателями.

Также на совещании глава государства предложил создать специальный справочник, который пояснит цели и результаты национальных проектов.