Путин предложил составить справочник об этапах и результатах нацпроектов

Шольц счел проявлением слабости отказ от разговора с Путиным

Шольц заявил о политической слабости в случае отказа от диалога с Путиным

Tекст: Евгения Караваева

«Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору», – отметил Шольц в выступлении в Бундестаге, сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что важно поддерживать диалог как на двустороннем уровне, так и по обсуждению международной ситуации. Он напомнил, что 15 ноября он позвонил Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, среди которых были ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Берлина. По итогам беседы стороны договорились о поддержании связи на уровне помощников.

До этого лидеры общались 2 декабря 2022 года. Шольц считает, что диалог между Германией и Россией должен оставаться открытым, чтобы обе стороны могли своевременно обмениваться мнениями и информацией по важным международным вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России, и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта; также сообщалось, что Шольц исключил отправку немецких войск на Украину, заявив, что такой сценарий не рассматривается.