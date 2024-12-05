Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин предложил составить справочник об этапах и результатах нацпроектов
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил создать специальный справочник, который в доступной форме расскажет гражданам о целях и результатах национальных проектов.
«Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. <…> Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет рассказано о <…> результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации этих нацпроектов», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.