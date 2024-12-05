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Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял отставку министра обороны Ким Ен Хена
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял отставку главы минобороны Ким Ен Хена, сообщил глава секретариата администрации президента Чон Чжин Сок. Ким Ен Хен ранее взял на себя ответственность за ситуацию с военным положением в стране.
«Президент принял заявление об отставке министра обороны Ким Ен Хена и позволил ему уйти с должности», – приводит слова главы секретариата ТАСС со ссылкой на «Ренхап».
Новым министром обороны назначен посол Южной Кореи в Саудовской Аравии Чхве Бен Хек, передает РИА «Новости».
Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун обещал приложить усилия, чтобы ходатайство об импичменте президента не было одобрено по итогам голосования в парламенте. «Ренхап» подчеркивает, что лидер «Гражданской силы» впервые публично ясно высказался на эту тему.
«Это вовсе не означает, что я оправдываю решение президента (ввести) противоречащее конституции военное положение», – добавил Хан Дон Хун.
У его партии есть 108 мест в парламенте, для одобрения ходатайства об импичменте требуются голоса 200 из 300 депутатов.
Напомним, Юн Сок Ель, избранный в 2022 году с минимальным отрывом от конкурента, во вторник объявил о введении военного положения в стране на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Однако позднее он был вынужден отменить военное положение, а оппозиция Южной Кореи начала процедуру импичмента.
Южнокорейские СМИ сообщали, что ввести военное положение президенту рекомендовал министр национальной обороны. Ким Ен Хен извинился перед согражданами и заявил, что несет ответственность за ситуацию с военным положением.