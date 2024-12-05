Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял отставку министра обороны Ким Ен Хена

Tекст: Антон Антонов

«Президент принял заявление об отставке министра обороны Ким Ен Хена и позволил ему уйти с должности», – приводит слова главы секретариата ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Новым министром обороны назначен посол Южной Кореи в Саудовской Аравии Чхве Бен Хек, передает РИА «Новости».

Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун обещал приложить усилия, чтобы ходатайство об импичменте президента не было одобрено по итогам голосования в парламенте. «Ренхап» подчеркивает, что лидер «Гражданской силы» впервые публично ясно высказался на эту тему.

«Это вовсе не означает, что я оправдываю решение президента (ввести) противоречащее конституции военное положение», – добавил Хан Дон Хун.

У его партии есть 108 мест в парламенте, для одобрения ходатайства об импичменте требуются голоса 200 из 300 депутатов.

Напомним, Юн Сок Ель, избранный в 2022 году с минимальным отрывом от конкурента, во вторник объявил о введении военного положения в стране на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Однако позднее он был вынужден отменить военное положение, а оппозиция Южной Кореи начала процедуру импичмента.

Южнокорейские СМИ сообщали, что ввести военное положение президенту рекомендовал министр национальной обороны. Ким Ен Хен извинился перед согражданами и заявил, что несет ответственность за ситуацию с военным положением.



