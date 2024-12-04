Оппозиция Южной Кореи начала процедуру импичмента президента

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, оппозиционные партии Южной Кореи инициировали процедуру импичмента президента Юн Сок Еля 4 декабря, передает РИА «Новости».

Предложение должно быть представлено в парламенте в 14.40 по местному времени, что предполагает голосование в течение 24-72 часов.

Лидер оппозиции Ли Чжэ Мен заявил, что президент может попытаться повторно ввести военное положение или спровоцировать Северную Корею на конфликт. Это заявление было сделано на митинге, организованном оппозиционными партиями.

Ли Чжэ Мен также отметил, что введение военного положения было направлено на сохранение власти Юн Сок Еля.

Президент Юн Сок Ель объявил о введении военного положения для «вычистки просеверокорейских сил». Однако парламент проголосовал за его отмену, и президент был вынужден пообещать его отменить. Вскоре после этого правительство также поддержало отмену военного положения.

Оппозиция обвиняет президента и высокопоставленных чиновников в попытке государственного переворота. Чтобы импичмент был принят, оппозиции необходимо заручиться поддержкой как минимум 18 депутатов от правящей партии.

Напомним, во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент.