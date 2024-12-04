Стало известно о планах запретить мигрантам 37 видов работ в Нижегородской области

Нижегородская область собиралась запретить мигрантам работать в 37 сферах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Нижегородской области намерены запретить мигрантам работать в 37 различных сферах деятельности, начиная с 2025 года. Проект указа главы региона уже опубликован для общественного обсуждения, ередает РИА «Новости».

В документе сказано, что запрет коснется иностранных граждан, работающих по патентам, и будет распространяться на такие сферы, как образование, здравоохранение, социальные услуги, культура и курьерская деятельность. Кроме того, ограничения затронут деятельность в области добычи полезных ископаемых, торговли, общепита, туризма, финансов, страхования и транспорта.

Работодателям предоставят три месяца для того, чтобы численность иностранной рабочей силы соответствовала новому указу. Ввод ограничений намечен на 1 января 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тверской области запретили мигрантам работать в 82 сферах с 2025 года, а Приморский край планирует запретить работу мигрантов в 41 сфере в том же году.