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Стало известно о планах запретить мигрантам 37 видов работ в Нижегородской области
Нижегородская область собиралась запретить мигрантам работать в 37 сферах
В Нижегородской области планируется ввести запрет на работу мигрантов в 37 сферах с 2025 года, включая здравоохранение, образование и туризм.
Власти Нижегородской области намерены запретить мигрантам работать в 37 различных сферах деятельности, начиная с 2025 года. Проект указа главы региона уже опубликован для общественного обсуждения, ередает РИА «Новости».
В документе сказано, что запрет коснется иностранных граждан, работающих по патентам, и будет распространяться на такие сферы, как образование, здравоохранение, социальные услуги, культура и курьерская деятельность. Кроме того, ограничения затронут деятельность в области добычи полезных ископаемых, торговли, общепита, туризма, финансов, страхования и транспорта.
Работодателям предоставят три месяца для того, чтобы численность иностранной рабочей силы соответствовала новому указу. Ввод ограничений намечен на 1 января 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тверской области запретили мигрантам работать в 82 сферах с 2025 года, а Приморский край планирует запретить работу мигрантов в 41 сфере в том же году.