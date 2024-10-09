Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.0 комментариев
Стало известно о планах Приморья запретить мигрантам работу в 41 сфере в 2025 году
Стало известно о запрете для мигрантов на работу в 41 экономической сфере Приморья в 2025 году
В 2025 году в Приморье будет введен запрет на трудоустройство мигрантов в 41 сфере, включая перевозку пассажиров и курьерскую деятельность, согласно проекту постановления губернатора.
Власти Приморского края намерены в 2025 году ввести запрет на работу мигрантов по патентам в 41 сфере экономической деятельности, пишет РИА «Новости». Проект постановления губернатора размещен на региональном портале проектов нормативно-правовых актов и предусматривает ограничения на работу иностранных граждан в определенных отраслях.
В перечень запрещенных вошли сферы пассажирских перевозок, включая управление автобусами и такси, а также деятельность в области логистики и курьерской службы. Исключением станет работа на экскурсионных и туристических автобусах. Кроме того, ограничения коснутся секторов образования, здравоохранения, общественного порядка и безопасности.
Согласно документу, иностранцам, трудоустроенным по патенту, будет запрещено работать в определенных производственных отраслях, в энергетике и водоснабжении, а также в сфере обращения с отходами. Проект постановления находится на стадии публичных консультаций, которые продлятся до 2 ноября, после чего начнется процедура оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране незаконно, вследствие чего они будут лишены возможности пользоваться рядом государственных и частных услуг, таких как банки и регистрация браков. Ранее в Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания. В Ленобласти иностранным гражданам запретили работать водителями такси и арендованных автомобилей, соответствующее решение принял губернатор региона по инициативе прокуратуры.