В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Тверской области мигрантам запретили работать в 82 сферах с 2025 года
Власти Тверской области расширили до 82 список сфер с запретом на работу мигрантам
С 2025 года в Тверской области запретят иностранным гражданам работать в 82 сферах, включая энергетику и медиаресурсы.
Власти Тверской области приняли решение увеличить список экономических сфер, в которых будет запрещена работа иностранным гражданам. В 2025 году этот список расширится с 36 до 82 сфер. Среди них – обеспечение электрической энергией, газом и паром, сбор и обработка сточных вод, производство компьютеров, деятельность в области информационных технологий и другие, сообщает ТАСС.
На заседании регионального правительства, проведенном губернатором Игорем Руденей, было решено акцентировать внимание на уменьшении числа иностранных работников в экономике региона, учитывая позицию бизнеса и стратегическую безопасность государства. Полный запрет на привлечение мигрантов коснется таких сфер, как издательская деятельность, радиовещание, организация развлечений, ремонт компьютеров, научные исследования, аренда и лизинг, ветеринария, услуги туристических агентств и других.
Ограничения по отдельным профессиям затронут сельское хозяйство, переработку мясной и рыбной продукции, производство молочных продуктов и хлебобулочных изделий, а также производство электрического оборудования и транспортных средств. Таким образом, Тверская область стремится систематически решать вопрос снижения иностранной рабочей силы, задействованной в региональной экономике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье планируют запретить мигрантам работу в 41 сфере в 2025 году, в Омской области ограничат их трудоустройство в пассажирских перевозках, а в Новосибирской области ввели запрет на работу мигрантов в детских садах.