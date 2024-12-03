В Тверской области мигрантам запретили работать в 82 сферах с 2025 года

Власти Тверской области расширили до 82 список сфер с запретом на работу мигрантам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Тверской области приняли решение увеличить список экономических сфер, в которых будет запрещена работа иностранным гражданам. В 2025 году этот список расширится с 36 до 82 сфер. Среди них – обеспечение электрической энергией, газом и паром, сбор и обработка сточных вод, производство компьютеров, деятельность в области информационных технологий и другие, сообщает ТАСС.

На заседании регионального правительства, проведенном губернатором Игорем Руденей, было решено акцентировать внимание на уменьшении числа иностранных работников в экономике региона, учитывая позицию бизнеса и стратегическую безопасность государства. Полный запрет на привлечение мигрантов коснется таких сфер, как издательская деятельность, радиовещание, организация развлечений, ремонт компьютеров, научные исследования, аренда и лизинг, ветеринария, услуги туристических агентств и других.

Ограничения по отдельным профессиям затронут сельское хозяйство, переработку мясной и рыбной продукции, производство молочных продуктов и хлебобулочных изделий, а также производство электрического оборудования и транспортных средств. Таким образом, Тверская область стремится систематически решать вопрос снижения иностранной рабочей силы, задействованной в региональной экономике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье планируют запретить мигрантам работу в 41 сфере в 2025 году, в Омской области ограничат их трудоустройство в пассажирских перевозках, а в Новосибирской области ввели запрет на работу мигрантов в детских садах.