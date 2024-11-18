В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах

Мигрантам запретили работать в детсадах Новосибирской области с 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Новосибирской области введен запрет на трудоустройство мигрантов в детские сады, сообщает ТАСС. Ранее ограничения для трудовых мигрантов уже действовали в таких сферах, как такси и розничная торговля. Запрет на привлечение иностранцев в дошкольное образование стал частью постановления, подписанного губернатором региона Андреем Травниковым.

В постановлении уточняется, что на 2025 год вводится запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в нескольких сферах: розничная торговля напитками и табачными изделиями, легковые такси и арендованные автомобили с водителем, а также дошкольное образование. Таким образом, мигранты больше не смогут работать в этих отраслях в Новосибирской области.

Предпринимателям потребуется в течение двух месяцев со дня вступления постановления в силу скорректировать численность иностранных работников в соответствии с новыми требованиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

Ранее сообщалось, что мигрантам в Омской области запретят работать в пассажирских перевозках; также стало известно о планах Приморья запретить мигрантам работу в 41 сфере в 2025 году.