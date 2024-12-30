Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Кириенко наградил сотрудников администрации Херсонской области
Кириенко вручил награды активистам и сотрудникам администрации Херсонской области
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил государственные награды сотрудникам администрации и правительства Херсонской области за достижения в различных сферах.
«Я бы хотел отметить самоотверженную и слаженную работу членов избирательной комиссии региона. В Херсонской области выборы президента РФ проходили под атаки ВСУ. Работа велась в непростых условиях. Вы были на передовой, обеспечивали ход голосования ради счастливого будущего региона в составе России», – отметил Кириенко, говорится в Telegram-канале администрации Херсонской области.
Среди тех, кто был отмечен высокими наградами, также общественные деятели и активисты молодежных организаций. За ответственную работу поблагодарили и сотрудников региональной избирательной комиссии. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени удостоены председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка Алешкинского округа Анастасия Рыжикова, консультант по выборам отдела аппарата избирательной комиссии Херсонской области и председатель Горностаевской территориальной избирательной комиссии Тамара Мирошниченко.
Кириенко также поблагодарил всех участников церемонии награждения за вклад в благополучие России и Херсонской области.