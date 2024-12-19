Трамп стал человеком года по версии Financial Times

Financial Times признала Трампа человеком года за возвращение в Белый дом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британская газета Financial Times назвала избранного президента США Дональда Трампа человеком года, сообщает ТАСС. FT отметила яркое возвращение Трампа в Белый дом и влияние, которое он оказывает на американскую и мировую политику. В 2016 году он уже получал это звание от издания, а в 2023 году был вновь удостоен, что подчеркивает его значимость и влияние на глобальной арене.

Газета считает, что политика Трампа может привести к серьезным изменениям в международных отношениях и создать уникальные возможности для стран, таких как Россия, Китай, Иран и КНДР, которые стремятся пересмотреть мировой порядок. Авторы статьи предполагают, что изменения, которые Трамп может внести в американскую внешнюю политику, способны кардинально изменить глобальный баланс сил.

По мнению FT, Трамп видит мировую арену как джунгли, где США вынуждены бороться за свои интересы, несмотря на союзников. В издании подчеркивают, что будущее НАТО находится под угрозой из-за возможных изменений в политике США при Трампе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2016 году избранного президента США Дональда Трампа назвало «человеком года» влиятельное британское издание Financial Times.