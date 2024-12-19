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Трамп стал человеком года по версии Financial Times
Financial Times признала Трампа человеком года за возвращение в Белый дом
Газета Financial Times признала Дональда Трампа человеком года, отметив его значительное возвращение в политику и влияние на мировую арену, что стало ярким событием для Республиканской партии США.
Британская газета Financial Times назвала избранного президента США Дональда Трампа человеком года, сообщает ТАСС. FT отметила яркое возвращение Трампа в Белый дом и влияние, которое он оказывает на американскую и мировую политику. В 2016 году он уже получал это звание от издания, а в 2023 году был вновь удостоен, что подчеркивает его значимость и влияние на глобальной арене.
Газета считает, что политика Трампа может привести к серьезным изменениям в международных отношениях и создать уникальные возможности для стран, таких как Россия, Китай, Иран и КНДР, которые стремятся пересмотреть мировой порядок. Авторы статьи предполагают, что изменения, которые Трамп может внести в американскую внешнюю политику, способны кардинально изменить глобальный баланс сил.
По мнению FT, Трамп видит мировую арену как джунгли, где США вынуждены бороться за свои интересы, несмотря на союзников. В издании подчеркивают, что будущее НАТО находится под угрозой из-за возможных изменений в политике США при Трампе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2016 году избранного президента США Дональда Трампа назвало «человеком года» влиятельное британское издание Financial Times.