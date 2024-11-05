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Москвич проиграл иск к «Русскому лото» на 566 тыс. рублей
Суд отклонил иск москвича о взыскании 566 тыс. рублей с «Русского лото»
Кузьминский суд Москвы отказал москвичу в иске против «Русского лото» о выплате 566 тыс. рублей, несмотря на попытки истца обосновать свои требования правилами игры.
Москвич потерпел неудачу в попытке отсудить у «Русского лото» 566 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Кузьминский суд Москвы отклонил его иск, в котором он требовал выплаты выигрыша по лотерейным билетам. Истец приобрел 12 лотерейных билетов и подал заявление в АО «Государственные спортивные лотереи» на получение суммы выигрышей, но получил отказ.
В своем иске москвич указал, что правила игры, на которые ссылалась лотерейная компания, являются лишь общей формулировкой первых трех туров из 25 туров розыгрыша и не могут быть юридическим основанием для отказа в выплате выигрышей. Представитель лотереи в суде заявил, что два из билетов истца ничего не выиграли, а общая сумма выигрыша по остальным составила 1610 рублей. Также было указано, что истец не обращался за выигрышем к оператору лотереи или распространителям билетов.
Суд пояснил, что конкурсы, игры, пари и азартные игры не регулируются нормами законодательства о защите прав потребителей, и отклонил иск москвича. Истец не согласился с решением суда и подал апелляцию в Мосгорсуд. Дата рассмотрения его жалобы пока не назначена.
Напомним, ранее житель Смоленска Дмитрий М. выиграл 140 млн рублей в лотерее, следуя за предсказанием из сна, где ему привиделся кот, что связывают с финансовым успехом. Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 169,966 млн рублей в лотерею «Спортлото «4 из 20» 3 июля. А житель Челябинской области стал первым мультимиллионером в истории «Спортлото «4 из 20», выиграв рекордные 607 млн рублей.