Рар объяснил влияние Украины на ход парламентских выборов в Германии

Tекст: Евгений Поздняков

«Расклад сил на сегодняшний день таков, что победителем на досрочных выборах в Германии окажется консервативный блок ХДС/ХСС, и канцлером, соответственно, станет Фридрих Мерц. Но ему придется создавать коалиционное правительство с другими партиями, ведь 50% голосов он не наберет», – прогнозирует Александр Рар, германский политолог.

Таким образом, продолжил эксперт, партнерами Мерца по правительству станут или Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (но уже без Олафа Шольца, который вынужден будет уйти в отставку), или «Зеленые».

«Зеленые» уже переходят медленно к консерваторам из ХДС, пытаются их соблазнить. Но какие результаты принесут выборы, на самом деле спрогнозировать трудно. Дело в том, что один из главных спорных моментов в избирательной гонке – это вопрос поддержки Украины. Мерц выступает за дальнейшее вооружение ВСУ, в том числе крылатыми ракетами Taurus. Шольц же выступает за дипломатические переговоры и замораживание конфликта», – пояснил Рар.

По словам политолога, все больше немцев склоняются к миру, а не к войне. «Представим себе, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится и лед тронется, в таком случае все будет идти к дипломатическому завершению конфликта. И Шольц, который старается занимать более или менее взвешенную позицию, может на последнем этапе опять «взлететь» на первое место, обогнав по рейтингу «ястреба» Мерца», – полагает спикер.

В свою очередь, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов также считает Мерца фаворитом гонки. «Интрига на голосовании есть, хотя несомненным фаворитом выглядит умеренно консервативная ХДС под предводительством Фридриха Мерца, он – наиболее вероятный следующий канцлер», – пишет Лукьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, будущая правящая коалиция просматривается в качестве инкарнации «большой», «как при Ангеле Меркель – ХДС/ХСС и социал-демократы в качестве младшего партнера». «Впрочем, учитывая нервозность избирателя и общую лихорадочность современной политической жизни, всяческие колебания исключить нельзя», – обратил внимание политолог.

По мнению эксперта, «Шольц делает ставку на усталость граждан от военизированной взвинченности, демонстрируя готовность к мирному урегулированию украинского конфликта, судя по измерениями общественных настроений, это может слегка повысить процент СДПГ».

«Как бы ни закончились выборы, ожидать заметной смены курса и новых политических предложений не стоит. Особых идей нет, а те, что есть, имеют косметический характер», – пояснил Лукьянов. Для примера он назвал ситуацию в Британии, где в этом году правившие «много лет тори потерпели тяжелое поражение, лейбористы добились впечатляющей победы». «По прошествии полугода лейбористское правительство Кита Стармера непопулярно так же, как до него кабинет Риши Сунака, хотя приходили под лозунгами начала новой эпохи. К концу следующего года такая же судьба вполне может постичь коалицию Фридриха Мерца», – добавил политолог.

Ранее в пятницу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

Штайнмайер принял это решение по итогам консультаций с лидерами парламентских партий. Президент сделал вывод, что ни действующее, ни потенциальное новое правительство не смогут получить большинство в парламенте нынешнего – XX – созыва.