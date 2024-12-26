Депутаты предложили запретить поступление в вуз после колледжей без ЕГЭ

В Госдуме предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает «Коммерсантъ», межфракционная группа депутатов Госдумы предложила поправки к закону «Об образовании», которые ужесточают требования для поступления выпускников колледжей в вузы. Поправки разрешают сдавать внутренние экзамены только тем, кто учился в колледже по специальности, совпадающей с выбранной в вузе.



В настоящее время выпускники колледжей могут поступать в вузы без ЕГЭ, сдавая внутренние экзамены. Однако некоторые вузы принимают только результаты ЕГЭ или проводят внутренние испытания только для определенных направлений. Александр Мажуга, один из авторов инициативы, считает, что поправки повысят качество образования и мотивацию абитуриентов.

Первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин поддерживает инициативу и объясняет, что в МГТУ выпускники колледжей уже сдают ЕГЭ. Падалкин отметил, что слабые вузы могут снижать требования на внутренние экзамены, что приводит к различиям в уровне знаний студентов. В МФТИ сообщили, что не планируют изменять существующие правила поступления через ЕГЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год с началом основного периода 23 мая и пересдачей 3 и 4 июля. Советник президента и председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил учитывать среднюю интеграционную оценку знаний выпускников при поступлении в университеты наряду с ЕГЭ. Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что введение ЕГЭ в России серьезно навредило системе образования, и это негативное влияние будет ощущаться еще 20 лет.