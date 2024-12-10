Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Фадеев предложил учитывать средний балл при поступлении в вузы наряду с ЕГЭ
Необходимо учитывать среднюю интеграционную оценку знаний выпускников, такую как средний балл, при поступлении в университеты наряду с ЕГЭ, заявил советник президента и председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава СПЧ на заседании с президентом Владимиром Путиным предложил учитывать средний балл выпускников при поступлении в высшие учебные заведения, передает РИА «Новости».
Средний балл мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия. «Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот балл мог бы высчитываться, как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Фактически, это будет четвертая оценка: три экзамена плюс средний балл», – пояснил он.
Ранее Фадеев критиковал практику досмотров школьников перед ЕГЭ.