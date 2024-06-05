Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.7 комментариев
Глава СПЧ о досмотрах на ЕГЭ: Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают
Глава СПЧ Фадеев о досмотрах на ЕГЭ: В школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев резко раскритиковал практику досмотров школьников перед ЕГЭ, назвав ее «недостойным обращением».
Как указал Фадеев, с началом ЕГЭ все больше диких историй о досмотрах школьников перед экзаменом. По его словам, «унизительные проверки доходят до снятия нижнего белья перед рамками и съема дверей в школьных туалетах». Он отметил, что такие «безобразия» происходят в различных регионах России. «Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», – уточнил Фадеев, передает РИА «Новости».
Глава СПЧ подчеркнул, что технологии досмотра давно и успешно применяются в аэропортах, на массовых мероприятиях и стадионах, но без подобных скандалов. «В школах же наблюдается крайняя степень недоверия к детям, которая унижает всех: и учеников, и учителей, и самих охранников», – добавил он.
Ранее в СПЧ призвали не превращать досмотры школьников перед ЕГЭ в унизительные процедуры.
Напомним, один из инцидентов произошел в школе №62 Воронежа во время досмотра перед ЕГЭ по русскому языку. В соцсетях появилась информация, что перед проходом в помещение для сдачи экзамена представители службы безопасности якобы заставляли школьниц раздеваться.