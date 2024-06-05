Глава СПЧ о досмотрах на ЕГЭ: Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают

Глава СПЧ Фадеев о досмотрах на ЕГЭ: В школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Фадеев, с началом ЕГЭ все больше диких историй о досмотрах школьников перед экзаменом. По его словам, «унизительные проверки доходят до снятия нижнего белья перед рамками и съема дверей в школьных туалетах». Он отметил, что такие «безобразия» происходят в различных регионах России. «Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», – уточнил Фадеев, передает РИА «Новости».

Глава СПЧ подчеркнул, что технологии досмотра давно и успешно применяются в аэропортах, на массовых мероприятиях и стадионах, но без подобных скандалов. «В школах же наблюдается крайняя степень недоверия к детям, которая унижает всех: и учеников, и учителей, и самих охранников», – добавил он.

Ранее в СПЧ призвали не превращать досмотры школьников перед ЕГЭ в унизительные процедуры.

Напомним, один из инцидентов произошел в школе №62 Воронежа во время досмотра перед ЕГЭ по русскому языку. В соцсетях появилась информация, что перед проходом в помещение для сдачи экзамена представители службы безопасности якобы заставляли школьниц раздеваться.