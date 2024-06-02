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Директор воронежской школы уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ
Директор воронежской школы №11 Лариса Хопрова уволилась после скандала с досмотром учениц перед ЕГЭ. Об этом сообщили в мэрии города.
«Директор... написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», – приводит сообщение мэрии РИА «Новости».
Ранее министр образования Воронежской области Наталья Салогубова сообщила, что Хопрова отстранена от участия в ЕГЭ.
Напомним, по данным региональных СМИ, инцидент произошел в школе №62 во время досмотра девочек перед ЕГЭ по русскому языку. Утверждалось, что при осмотре в поисках телефонов школьниц «заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали».