В Рособрнадзоре заявили об отсутствии официальных жалоб учениц на досмотр перед ЕГЭ

Представитель Рособрнадзора Стрига: Школьницы воронежской школы № 62 официально не жаловались на неэтичный досмотр перед экзаменами

Tекст: Андрей Резчиков

«Ни по каким официальным каналам жалоб в Рособрнадзор и в министерство образования Воронежской области от учениц школы № 62 не поступало, кроме анонимной в Telegram-канале Екатерины Мизулиной (директор Лиги безопасного Интернета)», – сообщил Александр Стрига, начальник отдела информсопровождения Рособрнадзора.

«Девушки не написали жалоб ни во время экзамена, ни после. Если их что-то не устраивало, они могли совершенно спокойно обратиться в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) и написать жалобу на нарушение процедуры проведения экзамена, но этого не произошло», – добавил собеседник.

Стрига напомнил, что ситуацию в Воронеже в настоящее время тщательно расследуют правоохранительные структуры и следует дождаться результатов этой работы. «В тот же день, когда в канале Мизулиной появилась публикация, представители воронежского Минобра провели собственное расследование и проанализировали все видеозаписи. Они ничего подобного не обнаружили, эти факты не подтвердились, о чем они написали у себя в Telegram-канале», – отметил спикер.

По его словам, всего на территории страны открыто около шести тысяч пунктов по проведению экзаменов (ППЭ). Их сотрудники хорошо подготовлены и для них важно, чтобы финальные школьные испытания, вызывающие большое волнение, проходили для ребят в комфортной обстановке.

«Я посетил несколько пунктов в Москве и регионах. Все проходит совершенно спокойно. Эта работа отлажена годами и никаких ужасов на ППЭ не происходит. Утверждения о том, что детей досматривают хуже, чем на границе – не соответствуют действительности», – заверил спикер.

Все ученики проходят сквозь рамку металлоискателя. «Ежегодно экзамены сдают 600-700 тыс. человек. Не секрет, что некоторые дети пытаются пронести с собой какие-то запрещенные предметы. Как только они избавляются от них, рамки перестают пищать, и они спокойно проходят и пишут свои работы», – пояснил Стрига.

Он подчеркнул, что на ППЭ важно обеспечивать безопасность. «Речь идет не только о телефонах, которые пытаются пронести с собой некоторые недобросовестные ученики. Давайте не забывать о школьных стрелках, такие трагедии происходили, к сожалению, и в нашей стране. Когда много людей собирается в одном помещении, то мы стараемся сделать все для того, чтобы обеспечить их безопасность», – пояснил начальник отдела информсопровождения Рособрнадзора.

28 мая член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что в Воронеже на одном из пунктов проведения ЕГЭ у девочек выпускных классов перед экзаменом проверяли нижнее белье. К своему сообщению Мизулина приложила фотографии. Позже об этом скандале написали многие СМИ. По их данным, перед экзаменом по русскому языку школьниц воронежской школы № 62 заставляли снимать нижнее белье, если реагировал металлоискатель.

На эти сообщения обратили внимание следователи СК, которые решили провести процессуальную проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учениц школы № 62 в Воронеже не заставляли раздеваться при досмотре, а сообщения об этом не соответствуют действительности. «Там все было сделано в соответствии с регламентом», – заверил Кравцов.