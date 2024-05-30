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    Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    12 комментариев
    30 мая 2024, 21:10 • Новости дня

    В Рособрнадзоре заявили об отсутствии официальных жалоб учениц на досмотр перед ЕГЭ

    Представитель Рособрнадзора Стрига: Школьницы воронежской школы № 62 официально не жаловались на неэтичный досмотр перед экзаменами

    В Рособрнадзоре заявили об отсутствии официальных жалоб учениц на досмотр перед ЕГЭ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Девушки не написали жалоб ни во время экзамена, ни после. Если их что-то не устраивало, они могли совершенно спокойно обратиться в Государственную экзаменационную комиссию, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Рособрнадзора Александр Стрига. На этой неделе сообщалось о скандале в воронежской школе № 62, учениц которой якобы заставляли раздеваться при досмотре перед экзаменом по русскому языку.

    «Ни по каким официальным каналам жалоб в Рособрнадзор и в министерство образования Воронежской области от учениц школы № 62 не поступало, кроме анонимной в Telegram-канале Екатерины Мизулиной (директор Лиги безопасного Интернета)», – сообщил Александр Стрига, начальник отдела информсопровождения Рособрнадзора.

    «Девушки не написали жалоб ни во время экзамена, ни после. Если их что-то не устраивало, они могли совершенно спокойно обратиться в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) и написать жалобу на нарушение процедуры проведения экзамена, но этого не произошло», – добавил собеседник. 

    Стрига напомнил, что ситуацию в Воронеже в настоящее время тщательно расследуют правоохранительные структуры и следует дождаться результатов этой работы. «В тот же день, когда в канале Мизулиной появилась публикация, представители воронежского Минобра провели собственное расследование и проанализировали все видеозаписи. Они ничего подобного не обнаружили, эти факты не подтвердились, о чем они написали у себя в Telegram-канале», – отметил спикер.

    По его словам, всего на территории страны открыто около шести тысяч пунктов по проведению экзаменов (ППЭ). Их сотрудники хорошо подготовлены и для них важно, чтобы финальные школьные испытания, вызывающие большое волнение, проходили для ребят в комфортной обстановке.

    «Я посетил несколько пунктов в Москве и регионах. Все проходит совершенно спокойно. Эта работа отлажена годами и никаких ужасов на ППЭ не происходит. Утверждения о том, что детей досматривают хуже, чем на границе – не соответствуют действительности», – заверил спикер.

    Все ученики проходят сквозь рамку металлоискателя. «Ежегодно экзамены сдают 600-700 тыс. человек. Не секрет, что некоторые дети пытаются пронести с собой какие-то запрещенные предметы. Как только они избавляются от них, рамки перестают пищать, и они спокойно проходят и пишут свои работы», – пояснил Стрига. 

    Он подчеркнул, что на ППЭ важно обеспечивать безопасность. «Речь идет не только о телефонах, которые пытаются пронести с собой некоторые недобросовестные ученики. Давайте не забывать о школьных стрелках, такие трагедии происходили, к сожалению, и в нашей стране. Когда много людей собирается в одном помещении, то мы стараемся сделать все для того, чтобы обеспечить их безопасность», – пояснил начальник отдела информсопровождения Рособрнадзора.

    28 мая член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что в Воронеже на одном из пунктов проведения ЕГЭ у девочек выпускных классов перед экзаменом проверяли нижнее белье. К своему сообщению Мизулина приложила фотографии. Позже об этом скандале написали многие СМИ. По их данным, перед экзаменом по русскому языку школьниц воронежской школы № 62 заставляли снимать нижнее белье, если реагировал металлоискатель.

    На эти сообщения обратили внимание следователи СК, которые решили провести процессуальную проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учениц школы № 62 в Воронеже не заставляли раздеваться при досмотре, а сообщения об этом не соответствуют действительности. «Там все было сделано в соответствии с регламентом», – заверил Кравцов.

    30 мая 2024, 09:16 • Новости дня
    Умерла Анастасия Заворотнюк
    Умерла Анастасия Заворотнюк
    @ Natalia Shakhanova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Актриса Анастасия Заворотнюк умерла прошлой ночью после продолжительной болезни, сообщается на ее странице в социальных сетях.

    Артистке было 53 года.

    Сообщение о смерти актрисы появилось в ее официальной группе во «ВКонтакте».

    Директор актрисы Станислав Христов в комментарии ТАСС подтвердил, что Анастасия умерла.

    Время прощания и дата похорон станут известны позднее.

    В 2018 году 47-летняя Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. После родов у нее обнаружили рак – глиобластому головного мозга. Она перестала появляться на публике и сниматься в кино. В конце 2023 года актриса прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступала.

    Помимо Милы, у Заворотнюк есть еще двое детей: дочь Анна 1996 года рождения и сын Майкл 2000 года рождения.

    Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Отец Юрий Андреевич Заворотнюк (1945–2014) работал телережиссером, был членом Академии российского телевидения. Мать – Валентина Борисовна Заворотнюк (род. 1943), народная артистка России.

    В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. В 1993–2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова.

     

    Прославилась после роли в сериале «Моя прекрасная няня», который стал хитом 2000-х. Также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса» (2007, Вадим Шмелев), «Артефакт» (2009, Андрей Соколов), «Охота на гауляйтера» (2012, Олег Базилов), «Любовь и море» (2016, Дмитрий Фикс), «Проклятие спящих» (2017, Илья Куликов и Никита Грамматиков). Исполнила около 30 ролей в фильмах и сериалах.

    Член Союза кинематографистов России. Заслуженная артистка РФ (2006).

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    29 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    @ Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Издание Economist сообщило о гибели украинских уклонистов от армии, пытающихся сбежать из страны вплавь через «реку смерти» Тису.

    Заголовок британского издания гласит: «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти». Сообщается, что уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели украинцев при переправе, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что, по словам спасшихся, через «реку смерти» Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Ранее на Украине продлили сроки розыска уклонистов от военной службы до трех месяцев.

    Карикатура

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    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

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    30 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела командира взвода ВДВ Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР.

    По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»

    Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.

    Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

    Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.

    Коментарии (27)
    30 мая 2024, 10:58 • Новости дня
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
    @ Movement/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал «безответственным» заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера о том, что Германия заблокирует путь Грузии в Евросоюз из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Германия традиционно выделялась как полное ответственности государство. Германия не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», – сказал глава грузинского правительства журналистам.

    Он обвинил Петера Фишера в близости к оппозиционной парламентской партии «Лело».

    По словам Ираклия Кобахидзе, ранее посол Германии «ездил в регионы вместе в представителями «Лело», участвуя в их предвыборной кампании».

    «Поэтому на фоне таких несерьезных действий мы не придаем большого значения заявлениям этого человека, – сказал премьер-министр Грузии. – Посол делает антигрузинские заявления, поэтому он не может представлять ценность для меня».

    Премьер-министр выразил надежду, что это была «личная позиция поддерживающего «Лело» посла».

    Ранее Петер Фишер заявил, что «Грузия не сможет сближаться с ЕС, не соблюдая стандартов», и отметил, что принятый парламентом Грузии закон «ниже стандартов, которым должна соответствовать страна – кандидат в ЕС».

    «Это значит, что при сохранении закона в его нынешнем виде Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС», – сказал Фишер журналистам.

    По словам посла, «это отодвинет Грузию назад на пути евроинтеграции».

    Коментарии (17)
    30 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ опубликовала видео допроса одного из задержанных в Крыму украинских агентов, который рассказал о планах по подрыву поезда с последующим ракетным ударом.

    «Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд – и после будет нанесен ракетный удар», – передает РИА «Новости» слова задержанного.

    Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое задержанных. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

    Напомним, ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    30 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Певца Потапа с Украины резко раскритиковали за глумление над Заворотнюк
    Певца Потапа с Украины резко раскритиковали за глумление над Заворотнюк
    @ Alexandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский певец Алексей Потапенко (Потап) подвергся в соцсетях резкой критике после поста с глумлением над скончавшейся актрисой Анастасией Заворотнюк.

    Артист в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) написал пост о том, что Заворотнюк якобы выставляла украинок глупыми.

    «Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставлял всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», – цитирует музыканта RT.

    Через некоторое время он удалил пост после обрушившейся критики, но пользователи не прекратили писать гневные комментарии.

    «Что удалил сторис, даже свои засрали, да? Только подтверждаешь, что вы людоеды, ничего не имеющие общего с людьми», – написал один из комментаторов.

    «Позорище», – отметил другой.

    Напомним, Анастасия Заворотнюк сыграла уроженку Мариуполя в сериале «Моя прекрасная няня».

    Она умерла ночью 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.

    Коментарии (23)
    30 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию

    Лавров: Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или АТР Россия может отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности и предпринять дополнительные меры в области ядерного сдерживания, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, такие меры станут неизбежной реакцией на действия США, которые нарушают баланс сил и угрожают безопасности России.

    Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России, добавил Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что американские ракеты в Европе и АТР создадут для России «серьезный вызов в сфере безопасности», причем проблему это будет представлять не только для нашей страны. Он напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в заявлении по итогам переговоров в Пекине отметили, что подобные шаги с американской стороны представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю.

    «Поэтому мы с китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность», – указал Лавров.

    Накануне Лавров заявлял, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины.

    Коментарии (32)
    30 мая 2024, 11:33 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал «несерьезным» руководство Эстонии
    Премьер Грузии назвал «несерьезным» руководство Эстонии
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «несерьезным» руководство Эстонии после заявления премьер-министра этой страны Каи Каллас, которая якобы не была уведомлена о выступлении министра иностранных дел ее страны на митинге оппозиции в Тбилиси, что вызвало возмущение грузинских властей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «То, что министр иностранных дел Эстонии без согласия премьер-министра этой страны участвует в акции оппозиции в Тбилиси, это говорит о несерьезности в конкретной структуре (Эстонии)», – заявил грузинский премьер.

    «Все это вызывает большое сожаление», – сказал он.

    Ираклий Кобахидзе также подверг резкой критике сравнения со стороны Эстонии акций оппозиции в Тбилиси с «Майданом».

    «Майдана» в Грузии никто не дождется, – сказал он. – Что принесли эти события Украине? До 2013 года это было территориально целостное государство с экономикой в 200 млрд долларов. А сейчас Украина обрушена, экономика сократилась существенно, 20% территорий оккупированы, десятки тысяч человек погибло, а ответственность за это никто на себя не берет».

    «Пример Украины показывает нам, как надо беречь независимость собственной страны», – заявил председатель правительства Грузии.

    Накануне Каю Каллас спросили в парламенте Эстонии, одобряет ли она участие министра иностранных дел Маргуса Цахкна в антиправительственном митинге, прошедшем в Грузии. Премьер Эстонии отметила, что министр иностранных дел не согласовывал свое участие в митинге с правительством этой страны.

    Коментарии (10)
    30 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов

    Президент Эстонии Карис подписал закон о конфискации российских активов

    Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Эстонии Алар Карис утвердил принятый ранее парламентом законопроект, позволяющий конфисковать замороженные активы российских физических и юридических лиц, сообщил портал гостелерадио ERR.

    По словам Кариса, собственность будет конфискована, если будет установлена связь с «совершением незаконных действий или содействия им», передает ТАСС.

    Карис пояснил, что для изъятия активов у физических и юридических лиц попадания под санкции недостаточно, конфискация будет касаться только тех лиц, кто якобы «активно участвует в «совершении военной агрессии» или нарушении правил ведения боевых действий».

    Ранее парламент Эстонии принял закон о легализации использования части замороженных активов России «для компенсации ущерба» Украине.

    В МИД России решение эстонских законодателей назвали воровством и нарушением международного права.

    Коментарии (18)
    30 мая 2024, 17:00 • Новости дня
    Политолог назвал цели проведения Зеленским гей-парада на Украине

    Политолог Скачко: С помощью парадов ЛГБТ Украина хочет доказать Западу свою приверженность европейским ценностям

    Политолог назвал цели проведения Зеленским гей-парада на Украине
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство испытывает проблемы как внутри страны, так и во внешней политике. Гей-парад стал для офиса Зеленского беспроигрышным вариантом для преодоления своих трудностей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве анонсировали первый с начала СВО марш сексуальных меньшинств.

    «Решение провести парад ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Киеве именно сейчас может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, украинские власти сегодня находятся в подвешенном состоянии. Зеленский нелегитимен, а Рада не хочет брать на себя его полномочия, боясь быть разогнанной. Данное шествие является способом отвлечь население от политических вопросов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, офис Зеленского испытывает проблемы и во внешней политике. Например, украинские власти хотят бить по России дальнобойным оружием, но на Западе нет единого мнения на этот счет. Поэтому наш противник решил показать свою верность европейским идеалам с помощью беспроигрышного варианта – марша ЛГБТ. С той же целью, в частности, раскручивалась тема с геями-солдатами в рядах ВСУ. Это примитивная тактика, но она может сработать», – отмечает собеседник.

    «Также я не исключаю использования этого парада для пополнения рядов ВСУ. Работникам территориальных центров комплектования (ТЦК) все равно, какой ориентации будет мобилизованный, они в первую очередь выполняют свой план. Запад не будет возмущаться такому способу призыва и закроет на подобные действия глаза», – резюмировал Скачко.

    Напомним, на Украине впервые с начала СВО анонсировали проведение ЛГБТ-фестиваля и «Марша равенства». Мероприятия состоятся в Киеве в начале июня. Для безопасности шествие проведут в метро.

    Это происходит на фоне вступившего в силу закона об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Согласно этому документу, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных. Кроме того, теперь повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.

    Отметим, что в августе 2021 года «Марш равенства» уже проводили в Одессе. В нем приняли участие несколько сотен активистов, которые прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую.

    В ответ на это мероприятие противники ЛГБТ устроили свой «контрпарад», а после окончания шествия напали на автобус, в котором находились представители меньшинств. В результате пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев, был задержан 51 человек.

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    30 мая 2024, 10:38 • Новости дня
    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину

    Le Monde: Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину

    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину для обучения украинских солдат, сообщает газета Le Monde.

    Такую инициативу, по информации издания, президент республики Эммануэль Макрон продвигает в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе этой встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, передает ТАСС.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов на Украину станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Европы.

    По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками, говорится в публикации.

    Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ.

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    30 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Минобороны: Российская ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера на Черном и Азовском морях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО успешно сбила над акваторией Азовского моря восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, а над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников ВСУ.

    Также дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера.

    Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский безэкипажный катер.

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    30 мая 2024, 13:29 • Новости дня
    WP: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Washington Post: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский за последние несколько недель отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников, пишет газета The Washington Post.

    По его словам, подобные шаги связаны с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает ТАСС.

    По данным неназванных дипломатов, проблемы усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией».

    При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    30 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два парома – автомобильный и железнодорожный – получили повреждения при падении обломков сбитых ракет в Керчи. Об это сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

    «Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек», – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

    По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет, движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено, возобновят после оценки повреждений.

    Также будет восстановлена работа паромной переправы.

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