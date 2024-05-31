За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.0 комментариев
В СПЧ призвали не превращать досмотры школьников перед ЕГЭ в унизительные процедуры
«Досмотры не должны превращаться в унизительные процедуры, оскорбляющие достоинство учащихся», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод, комментируя ряд сообщений о жестком досмотре школьников перед проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
«Есть нормативно-правовые документы проведения ЕГЭ, рекомендации Рособрнадзора, которым должны следовать учебные учреждения», – говорит Брод. На финальные школьные испытания, согласно нормативно-правовым документам, запрещено проносить средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, за исключением разрешенных, письменные заметки, любые средства хранения и передачи информации. «Все эти ухищрения не способствуют объективному замеру знаний и рабочей обстановке», – отметил Брод.
«В то же время досмотры не должны превращаться в унизительные процедуры, оскорбляющие достоинство учащихся. Считаю, что общественные палаты регионов, местные омбудсмены должны сообщать о подобных проблемных случаях в Рособрнадзор», – заключил Брод.
Напомним, ранее в соцсетях появились жалобы, что учениц воронежских школ якобы заставляли раздеваться при досмотре перед экзаменом по русскому языку. Позже представитель Рособрнадзора Александр Стрига в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что девочки не писали официальных жалоб ни во время экзамена, ни после на действия организаторов. В Рособрнадзоре подчеркнули, что если бы школьниц что-то не устраивало, то они могли обратиться в Государственную экзаменационную комиссию.
Во Владивостоке местные Telegram-каналы сообщали, что в одной из школ «спилили» часть дверей кабинках туалета прямо перед ЕГЭ. В мэрии города данную информацию опровергли, объяснив, что двери в туалетных кабинках, высота которых достигает пояса, не спилены, а у них такая конструкция.
Позже глава Рособрнадзора Анзор Музаев объяснил, что тщательные досмотры школьников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) в первую очередь проводятся в целях безопасности. Он подчеркнул, что на проходе в пункт проведения экзамена главное – не выявить телефон, а не допустить злоумышленника.