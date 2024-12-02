Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.10 комментариев
Турция предложила помощь в мирном урегулировании в Сирии
Глава МИД Турции заявил о готовности помочь в мирном урегулировании в Сирии
Турция готова внести вклад в урегулирование конфликта в Сирии, но считает любое внешнее вмешательство ошибочным, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан после встречи с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Фидан после переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Анкаре отметил готовность Турции внести свой вклад в процесс урегулирования конфликта в Сирии. Он подчеркнул, что Турция считает любое внешнее вмешательство в сирийскую ситуацию ошибочным, передает ТАСС.
Хакан Фидан отметил, что последние события еще раз говорят о необходимости примирения Дамаска с собственным народом и легитимной оппозицией.
Министр добавил, что в предстоящий период Турция продолжит координацию действий с Ираном в рамках астанинского процесса.
Фидан подчеркнул, что Турция всегда выступала за территориальную целостность и единство Сирии – и намерена продолжать придерживаться этой позиции. Он добавил, что координация с Ираном привела к важным результатам в мирном процессе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
Сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.