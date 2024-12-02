Турция предложила помощь в мирном урегулировании в Сирии

Глава МИД Турции заявил о готовности помочь в мирном урегулировании в Сирии

Tекст: Вера Басилая

Фидан после переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Анкаре отметил готовность Турции внести свой вклад в процесс урегулирования конфликта в Сирии. Он подчеркнул, что Турция считает любое внешнее вмешательство в сирийскую ситуацию ошибочным, передает ТАСС.

Хакан Фидан отметил, что последние события еще раз говорят о необходимости примирения Дамаска с собственным народом и легитимной оппозицией.

Министр добавил, что в предстоящий период Турция продолжит координацию действий с Ираном в рамках астанинского процесса.

Фидан подчеркнул, что Турция всегда выступала за территориальную целостность и единство Сирии – и намерена продолжать придерживаться этой позиции. Он добавил, что координация с Ираном привела к важным результатам в мирном процессе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

Сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

