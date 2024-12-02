Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.4 комментария
NYT: Хантер Байден вряд ли соответствует критериям Минюста США для помилования
Хантер Байден, сын президента США, не подходит под критерии для помилования Министерства юстиции, так как не отбывал наказание по судебным делам в Делавэре и Калифорнии, отмечает The New York Times.
Сын президента США Джо Байдена вряд ли соответствует критериям для получения рекомендации о помиловании от отдела прокурора по помилованиям Министерства юстиции США, сообщает The New York Times.
По данным издания, ведомство обычно рекомендует полное помилование лишь тем, кто уже отбывает наказание. Хантер Байден не был приговорен к сроку и не отбывал его. Хотя в США президент может помиловать любого по своему усмотрению, независимо от рекомендаций, отмечает ТАСС.
Джо Байден подписал распоряжение о помиловании Хантера по двум судебным делам, хотя ранее обещал этого не делать. В Делавэре Хантеру инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием, где он был признан виновным. В Калифорнии он признал свою вину в неуплате налогов. Президент США утверждает, что его сын подвергается «избирательному и несправедливому преследованию», организованному политическими оппонентами в Конгрессе.
Приговоры по делам в Делавэре и Калифорнии должны были вынести 12 и 16 декабря соответственно. Хантеру Байдену грозило длительное тюремное заключение. Однако его помилование вызвало резкую реакцию со стороны избранного президента республиканца Дональда Трампа. Трамп назвал действия Джо Байдена злоупотреблением полномочиями и попранием правосудия.
Отметим, в Кремле заявили, что им нечего сказать по поводу помилования президентом США Джо Байденом своего сына Хантера, так как это внутреннее дело США.
Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что это решение Байдена может поставить под угрозу целостность страны.
А официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала решение президента США о помиловании его сына.