Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ для обороны Торецка

Tекст: Вера Басилая

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о продолжающихся интенсивных боях в Торецке (Дзержинске). Украинские военные перебрасывают подкрепления в этот район, активизировали использование дронов. Пушилин отметил, что ВСУ также атакуют инфраструктурные объекты в Горловке.

По его словам, российские вооруженные силы успешно продвигаются на покровском направлении и в районе Великой Новоселки. В Часовом Яре украинские силы «засели» на огнеупорном комбинате, однако российские подразделения выбивают противника с занимаемых позиций.

Ранее сообщалось, что ВСУ утратили контроль над ключевыми опорными пунктами в Торецке (Дзержинске).

Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.