Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ для обороны Торецка
Интенсивные бои в Торецке (Дзержинск) продолжаются, украинские военные перебрасывают резервы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о продолжающихся интенсивных боях в Торецке (Дзержинске). Украинские военные перебрасывают подкрепления в этот район, активизировали использование дронов. Пушилин отметил, что ВСУ также атакуют инфраструктурные объекты в Горловке.
По его словам, российские вооруженные силы успешно продвигаются на покровском направлении и в районе Великой Новоселки. В Часовом Яре украинские силы «засели» на огнеупорном комбинате, однако российские подразделения выбивают противника с занимаемых позиций.
Ранее сообщалось, что ВСУ утратили контроль над ключевыми опорными пунктами в Торецке (Дзержинске).
Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.