Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.2 комментария
Путин: Желающие воевать украинцы заканчиваются
Президент Путин сообщил о сокращении украинцев, желающих участвовать в конфликте
Владимир Путин сообщил о том, что количество украинцев, стремящихся принять участие в вооруженном конфликте, начало снижаться, что, по его мнению, связано с изменением восприятия ситуации на Украине.
Российский лидер заявил о сокращении числа украинцев, которые хотят участвовать в военных действиях на территории своей страны, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что это явление наблюдается на фоне изменений в восприятии украинским обществом самого конфликта.
«Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там, по-моему, уже скоро не останется тех, кто воевать хочет», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что ситуация в СВО меняется кардинально, Россия освобождает землю квадратными километрами.