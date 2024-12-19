Путин: Желающие воевать украинцы заканчиваются

Путин объяснил рост цен в России

Владимир Путин объяснил рост цен тем, что предложение не успевает за спросом

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил, что в некоторых регионах страны наблюдается рост цен на масло, и правительство планирует принять меры для стабилизации ситуации. Путин объяснил, что увеличение цен связано с тем, что предложение не успевает за спросом.

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в стране вызван как влиянием санкций, так и недоработками властей, передает ТАСС.

«Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются [на росте цен], потому что удорожают логистику. Но есть и субъективные [факторы], есть и недоработки наши», – заявил Путин.

Он отметил, что потребление мяса в России возросло вдвое и составляет около 80 кг на человека, в то время как среднемировой показатель около 42 кг.

«У нас каждый год увеличивается производство молока, увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33-34% в некоторых регионах, примерно так, может где-то и больше. У нас потребление мяса в год примерно 80 кг на человека, а в мире 42 кг примерно. Это усредненные показатели. Потребление мяса у нас выросло в 2 раза за последнее время», – отметил глава государства.

«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции», – отметил президент.

Президент подчеркнул важность стабилизации цен и работу над устранением недоработок в экономической политике.

Ранее президент России Владимир Путин отметил устойчивое развитие экономики страны, несмотря на сложные внешние условия, и прогнозирует рост в этом году до 4%, Путин также выразил обеспокоенность ситуацией с инфляцией, подчеркивая стабильность экономики и прогнозируя рост ВВП до 2,5% в 2025 году.