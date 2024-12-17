Аятолла Хаменеи пригрозил Израилю уничтожением за действия в Сирии

Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты

Политолог Ципис: Заселять Голанские высоты будут даже переселенцы из США

Tекст: Олег Исайченко

«В первую очередь заселять Голанские высоты отправятся рьяные сионисты. Для них это вопрос религиозного долга. Вместе со своими семьями данные люди и займутся развитием всего региона. Учитывая то, что многие выходцы из США в Израиле к вопросам веры относятся с трепетом, не исключаю, что и они могут сюда перебраться», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Многие коренные жители еврейского государства также откликнутся на призыв к осваиванию Голанских высот. В стране имеется целое поселенческое движение, которое стремится к расширению национальных границ. Например, за зеленой линией на Западном берегу реки Иордан проживают около 450 тыс. человек», – отмечает он.

«Они привыкли к трудностям и также могут попробовать переехать на новые территории государства. Такие люди не интересуются привлекательностью инфраструктуры в регионе. Жизнь в полевых условиях для них – не проблема. Ими движет идея и вера. Поэтому как только в Кнессете проведут закон о заселении Голанских высот, отбоя от желающих переехать не будет», – акцентирует собеседник.

«С точки зрения безопасности проблем не возникнет. Эта территория имеет огромное стратегическое значение. ЦАХАЛ будет тщательно охранять ее, как и прибывающих поселенцев. Кроме того, приезжающие и сами, скорее всего, будут уметь обращаться с оружием», – заключил Ципис.

Накануне израильский кабинет министров единогласно одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху стоимостью 40 млн шекелей (11 млн долларов) по удвоению населения Голанских высот. Инициатива касается только той части региона, которую удерживает Израиль, сообщает The Times of Israel.

В настоящий момент здесь проживают около 50 тыс. человек, среди которых поровну евреев и друзов. По данным канцелярии премьер-министра, деньги пойдут на образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и мероприятия по переселению новых жителей.

Саудовская Аравия раскритиковала новый план, назвав его «саботажем» против Сирии. Катар заявил, что действия Тель-Авива являются «новым эпизодом в серии израильских агрессий на сирийских территориях и грубым нарушением международного права», а ОАЭ подчеркнули, что этот шаг «угрожает дальнейшей эскалации и напряженности в регионе».

Ранее министр обороны Исраэль Кац приказал военным подготовиться к пребыванию на сирийской стороне горы Хермон в предстоящие зимние месяцы, поскольку Израиль стремится не допустить попадания приграничного региона в чужие руки.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля. «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал он.

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