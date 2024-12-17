У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Аятолла Хаменеи пригрозил Израилю уничтожением за действия в Сирии
Иранский лидер Хаменеи заявил о возможном уничтожении Израиля за нападение в Сирии
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль может быть уничтожен за свои действия в Сирии, и подчеркнул, что силы исламского сопротивления продолжат борьбу.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль потерпит сокрушительное поражение из-за своего вторжения в Сирию, передает ТАСС.
Это заявление было сделано на встрече с иранскими женщинами, где Хаменеи подчеркнул, что силы исламского сопротивления продолжат свою борьбу. Он отметил, что США, Израиль и их союзники совершают преступления в Сирии и ошибочно полагают, что смена власти в Дамаске означает конец сопротивления.
Хаменеи подчеркнул, что несмотря на попытки Израиля окружить и уничтожить силы ливанской шиитской организации «Хезболла» на сирийской территории, сам Израиль окажется уничтоженным. Он добавил, что сектор Газа и Ливан продолжают свою борьбу против израильской агрессии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, падение режима Асада в Сирии может создать Израилю больше проблем, чем возможностей. Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану. Израиль продолжит свои операции в Сирии, несмотря на международную критику.