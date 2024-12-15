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    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    20 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    8 комментариев
    15 декабря 2024, 17:36 • Новости дня

    Спецпосланник ООН по Сирии впервые приехал в Дамаск после ухода Асада

    Стало известно о прибытии спецпосланника ООН в Дамаск после ухода Асада от власти

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск на фоне изменения власти после ухода Башара Асада.

    Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, передает РИА «Новости». Это событие стало возможным после значительных политических изменений, произошедших в стране. Педерсен намерен обсудить ситуацию с различными заинтересованными сторонами.

    Пятничное сообщение из офиса Педерсена подтверждало его намерение посетить Дамаск как можно скорее. После прибытия в сирийскую столицу, спецпосланник отметил, что изменения после падения режима Асада огромны и вселяют большие надежды. Однако, несмотря на положительные сдвиги, остаются и многочисленные проблемы, которые предстоит решить.

    Ранее вооруженные оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» Абу Хасан аль-Хамуи рассказал, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

    14 декабря 2024, 20:18 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения

    Лидер новых властей Сирии аль-Джулиани предложил России пересмотреть отношения с сирийским народом

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии предоставили России шанс пересмотреть отношения с сирийским народом, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, это «возможность для России улучшить взаимодействие и уважать суверенитет Сирии».

    Он добавил, что в Сирии планируется распустить вооруженные группировки.

    «Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», – сообщил он в эфире телеканала Syria TV, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

    Кроме того, аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории Сирии. Он отметил, что «аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения».

    Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах и призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы уважать сирийский суверенитет.

    Ранее замглавы МИД России Богданов заявил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов заявил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

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    13 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России

    FSNN: Асад приказывал охранять российские базы от исламистов

    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков, сообщают сирийские СМИ.

    Отмечается, что базу в Хмеймиме должны были защищать несколько офицеров, в их числе – генерал Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», передает «Лента.ру» со ссылкой на Free Syria News Network (FSNN).

    Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим якобы приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76. Источник сообщал, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    13 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    FSNN: Несколько Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

    FSNN: Транспортные Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии на российскую авиабазу Хмеймим приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76, сообщает Free Syria News Network (FSNN).

    Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает «Лента.ру» ссылкой на Free Syria News Network (FSNN). Грузовые самолеты приземлились в аэропорту, расположенном в провинции Латакия.

    По данным FSNN, их собственные корреспонденты зафиксировали прибытие самолетов.

    Ранее замглавы МИД Михаил России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов также сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года.

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    14 декабря 2024, 17:19 • Новости дня
    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии

    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, следует из заявления министров по итогам встречи в Акабе.

    Министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, потребовали полного вывода израильских войск с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Иордании, подчеркивается, что арабские страны «осуждают проникновение израильских сил в буферную зону на границе с Сирией», а также другие объекты, находящиеся на горе Хермон и в упомянутых провинциях. Министры отвергают «грубую оккупацию», которая нарушает международное право и соглашение о разделении сил 1974 года.

    Кроме того, главы МИД арабских стран призвали к немедленному прекращению всех боевых действий в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения государственных институтов для предотвращения хаоса. Они также выразили стремление активизировать усилия по борьбе с терроризмом, который представляет угрозу безопасности Сирии и региона.

    Ранее Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    13 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители деревни Хадер на юге Сирии заявили о желании присоединиться к Израилю, опасаясь прихода к власти суннитской оппозиции в Дамаске.

    Жители друзской деревни Хадер, расположенной на юге Сирии, высказались за присоединение к Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Израиля Kan. Отмечается, что желание присоединиться якобы обусловлено опасениями после возможного прихода к власти в Дамаске суннитской оппозиции.

    На видеозаписи, которая, как утверждается, была сделана во время собрания десятков жителей Хадера, они требовали присоединения к израильским Голанам. «Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона», – цитирует портал Ynet одного из участников встречи.

    Подлинность видео пока не подтверждена, оно активно распространяется в соцсетях. Деревня Хадер расположена в буферной зоне между Сирией и Израилем.

    Ранее Израиль заявлял, что не планирует выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Удары Израиля по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.

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    14 декабря 2024, 08:59 • Новости дня
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    @ Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», пишет The New York Times.

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», передает «Газета.Ru»..

    Каптагон – торговое название фенетиллина, созданного в Германии в начале 1960-х годов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

    «Солдаты используют его для повышения выносливости на поле боя, что привело к еще одному его названию – наркотик джихада», – пишет издание.

    Препарат не получил широкого распространения в большинстве стран мира, но распространен на Ближнем Востоке.

    NYT отмечает, что каптагон был «краеугольным камнем сети наркоторговцев». По данным издания, этой сетью якобы управляли родственники и соратники свергнутого президента Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский лидер Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни.

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    12 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией

    Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По информации западных СМИ, Москва также близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    «Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», – приводит слова Богданова РИА «Новости».

    Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.

    Как пишут западные СМИ, Москва также ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению этого соглашения. Источники агентства в Москве, Европе и на Ближнем Востоке подтвердили, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

    Эти базы, отмечает издание, играют стратегическую роль для России. База в Тартусе служит важным узлом в Средиземноморье, а авиабаза в Хмеймиме используется для поддержки операций России в Африке, что позволяет Москве укреплять свое политическое и экономическое влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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    14 декабря 2024, 04:56 • Новости дня
    WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев

    WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни, сообщило The Washington Post.

    Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.

    Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.

    Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

    Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.

    До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

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    14 декабря 2024, 21:31 • Новости дня
    Израиль нанес удары по военным объектам возле Дамаска

    Израильская авиация атаковала военные лагеря в Телль-Мнин и Хфейр в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по военным лагерям в Сирии, расположенным в горной местности Эль-Каламун, сообщил новостной портал Naharnet.

    По данным Naharnet, израильские истребители нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Дамаска. Атака была направлена на лагеря сирийской армии в районах Телль-Мнин и Хфейр, которые находятся в горной местности Эль-Каламун, к западу от сирийской столицы. передает ТАСС.

    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и поднявшихся столбах дыма над местом бомбардировки. На данный момент информации о жертвах или пострадавших не поступало.

    Ранее лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии.

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    13 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом

    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, которые играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов сказал, что борьба с терроризмом и остатками террористической группировки «Исламское государство» не завершена и требует коллективных усилий, в которых российское военное присутствие в Сирии играет «важную роль», передает РИА «Новости».

    Богданов подчеркнул, что базы продолжают находиться на сирийской территории. На вопрос о том, рассчитывает ли Россия на их сохранение, он ответил утвердительно: «Наверное, пока других решений не принималось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция в Сирии захватила власть. Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих баз в Сирии.

    Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению соглашения с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

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    14 декабря 2024, 06:48 • Новости дня
    Турция пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

    Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Анкара не потерпит поддержки Тель-Авивом «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, заявили турецкие чиновники.

    Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    По информации издания, Анкара расценивает СНС как ответвление Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. «В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты неприятеля)», – заявили радиостанции турецкие чиновники.

    Ранее Анкара сообщала о намерении создать на севере Сирии зону безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск.

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    15 декабря 2024, 11:55 • Новости дня
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать механизм поставок продовольствия в Сирию через программы международных организаций и партнеров после свержения Башара Асада.

    Как сообщает Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении наладить механизмы поставок продовольствия в Сирию после свержения президента Башара Асада. Для этих целей будет задействовано сотрудничество с международными организациями и партнерами.

    Украина являлась одним из крупнейших экспортеров зерна и масличных культур в мире. Ранее поставки украинского зерна осуществлялись в страны Ближнего Востока, но Сирия не входила в их число. Ситуация изменилась после прекращения поставок российской пшеницы в Сирию из-за неопределенности и задержек с оплатой.

    Зеленский подчеркнул готовность Украины помочь Сирии с решением потенциального продовольственного кризиса, предложив использовать гуманитарную программу «Зерно с Украины». «Мы готовы помочь Сирии предотвратить продовольственный кризис, особенно через программу «Зерно с Украины», – написал Зеленский на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), добавив, что уже дал поручение правительству разработать соответствующие механизмы поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение режима Асада повысило значимость Украины для России в стратегическом плане. Politico назвала победителей и проигравших после краха режима Асада, отметив изменение геополитического баланса. В результате падения Асада на Ближнем Востоке образовался вакуум власти, что создало новые вызовы для регионального и глобального порядка.

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    13 декабря 2024, 05:09 • Новости дня
    Турция объявила о «превентивных мерах» против курдских сил в Сирии

    Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара намерена принять меры против террористической группировки «Исламское государство» и курдских организаций, которые Турция также считает террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG и ИГ*, действующих в Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

    Он отметил, что эти группы, действующие в Сирии, представляют угрозу для Турции и ее национальной безопасности.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция, «как единственная страна НАТО, сражавшаяся с ИГ* лицом к лицу», не позволит РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ее подразделениям использовать текущую ситуацию в Сирии в своих интересах. Кроме того, «Турция никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*», отметил он.

    Эрдоган выразил поддержку сохранению территориальной целостности и унитарной структуры Сирии. Он подчеркнул важность совместной работы международного сообщества над восстановлением и реконструкцией страны.

    YPG – курдские вооруженные формирования в Сирии, «Отряды народной самообороны». PYD – политическая партия сирийских курдов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах. Курды при этом противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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    14 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Нарышкина спросили о предоставлении госохраны для Асада в России

    Нарышкин заявил, что не знает о предоставлении Асаду госохраны в России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что не обладает информацией о предоставлении Башару Асаду государственной охраны в России, передает ТАСС.

    На вопрос о том, находится ли Асад под государственной охраной в России, Нарышкин ответил: «Не знаю».

    По его словам, вопросы по охране и защите Асада нужно задавать не ему.

    Также Сергей Нарышкин отметил, что у него не было контактов с Центральным разведывательным управлением США по вопросам, связанным с Сирией. На соответствующий вопрос он ответил лаконичным «Нет».

    Кроме того, директор СВР подтвердил наличие канала связи между Россией и США для обсуждения обмена заключенными.

    «Канал связи есть», – подчеркнул Нарышкин в беседе с журналистами.

    Ране Башар Асад отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков перед тем, как покинуть Сирию.

    СМИ сообщали, что Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост президента.

    Песков также отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

    В МИД заявили, что Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией и близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

    Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В самом худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа. Что может сделать Россия, чтобы помочь соседям? Подробности

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    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез

    По случаю провозглашения себя «человеком года» избранный президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time. В том, что касается конфликта вокруг Украины, оно оказалось более интересным и «антиукраинским», чем все, что Трамп говорил прежде. Правда, читать приходится «между строк». Сын Трампа более прямолинеен: Владимира Зеленского ждет удар. Подробности

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Какие образования могут появиться на руинах Сирии

    По мере развития конфликта в Сирии шансы на сохранение единства страны резко упали. Свою роль в этом играют не только этнические и религиозные противоречия, но и новейшая история формирования республики. Как отмечают эксперты, всего 100 лет назад на месте Сирии могло появиться сразу шесть новых стран, и некоторые из них могут получить второй шанс на обретение государственности. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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