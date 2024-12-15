Спецпосланник ООН по Сирии впервые приехал в Дамаск после ухода Асада

Стало известно о прибытии спецпосланника ООН в Дамаск после ухода Асада от власти

Tекст: Ольга Иванова

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, передает РИА «Новости». Это событие стало возможным после значительных политических изменений, произошедших в стране. Педерсен намерен обсудить ситуацию с различными заинтересованными сторонами.

Пятничное сообщение из офиса Педерсена подтверждало его намерение посетить Дамаск как можно скорее. После прибытия в сирийскую столицу, спецпосланник отметил, что изменения после падения режима Асада огромны и вселяют большие надежды. Однако, несмотря на положительные сдвиги, остаются и многочисленные проблемы, которые предстоит решить.

Ранее вооруженные оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» Абу Хасан аль-Хамуи рассказал, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.