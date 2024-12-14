Блинкен подтвердил прямые контакты США с сирийской ХТШ

Блинкен признал прямые контакты США с сирийской группировкой ХТШ

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Иордании подтвердил, что администрация Соединенных Штатов поддерживает прямые контакты с сирийской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) и другими формированиями в Сирии, передает ТАСС.

«Мы контактируем с ними <…>. Это прямые контакты, да», – заявил Блинкен по итогам своего ближневосточного турне, в рамках которого он посетил Иорданию, Турцию и Ирак.

Он подчеркнул, что такие контакты ведутся как напрямую, так и через партнеров в регионе, что ранее подтверждали представители вашингтонской администрации.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о доказательствах участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.

В Washington Post сообщалось, что американские ведомства ведут работу по оценке сирийских группировок для выбора потенциальных партнеров, которые соответствуют интересам безопасности США.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, который Госдепартамент призна террористом и разыскивает.