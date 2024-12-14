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Система ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: Система ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Российские военные утром в понедельник отразили атаку пяти украинских беспилотников в Белгородской области, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Белгородской области.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам России была пресечена в период с 09.10 до 09.40 мск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваторией Азовского моря. Кроме того, беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Орловской области.