WSJ сообщила о полном разрушении части посольства США в Саудовской Аравии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Как сообщает The Wall Street Journal, атака произошла 3 марта, когда два дрона нанесли удар по укрепленной части американского посольства в Саудовской Аравии. По информации издания, были повреждены три этажа здания, включая отделение ЦРУ, а на ликвидацию пожара ушло около половины дня.

Газета ссылается на слова неназванных официальных лиц США, которые отмечают, что отдельные части здания не могут быть восстановлены после инцидента. Огонь был потушен только спустя значительное время, что привело к серьезным разрушениям.

Сообщается, что атака произошла ночью, когда в рабочей зоне никого не было. По словам чиновников, если бы в этот момент в помещении находились люди, число жертв могло бы быть значительным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва произошел пожар. После ночной атаки беспилотников посольство США в столице Саудовской Аравии прекратило работу. Госдепартамент США издал приказ об эвакуации дипломатов из посольства в Эр-Рияде после нескольких иранских атак.

Ранее российский МИД осудил повреждение Свято-Николаевского собора в Тегеране после удара США и Израиля.

Посольство России в Иране также осудило ракетные удары по району собора и нанесенный ему ущерб.



