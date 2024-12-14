Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Система ПВО сбила 37 украинских беспилотников за ночь
Военные за ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь – над Брянской областью, пять – над Орловской областью и один – над акваторией Азовского моря, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что украинские дроны атаковали объект инфраструктуры в Орловской области.