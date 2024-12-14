Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
NYT: В Дамаске нашли огромный склад «наркотика джихада»
Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», пишет The New York Times.
Сирийские повстанцы обнаружили на складе в Дамаске огромные запасы нелегального амфетамина под названием каптагон, передает «Газета.Ru».
Издание пишет, что каптагон – торговое название фенетиллина, синтетического стимулятора, который был создан в Германии в начале 1960-х годов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Препарат не получил широкого распространения в большинстве стран мира, но широко распространен на Ближнем Востоке.
За последние несколько лет сотни миллионов таблеток были ввезены контрабандой в Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива.
«Солдаты используют его для повышения выносливости на поле боя, что привело к еще одному его названию – «наркотик джихада», – указано в материале NYT.
Издание отмечает, что каптагон был «краеугольным камнем сети наркоторговцев», которой якобы управляли родственники и соратники свергнутого президента Башара Асада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский лидер Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни.