NYT: В Дамаске нашли огромный склад «наркотика джихада»

Tекст: Александра Юдина

Сирийские повстанцы обнаружили на складе в Дамаске огромные запасы нелегального амфетамина под названием каптагон, передает «Газета.Ru».

Издание пишет, что каптагон – торговое название фенетиллина, синтетического стимулятора, который был создан в Германии в начале 1960-х годов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Препарат не получил широкого распространения в большинстве стран мира, но широко распространен на Ближнем Востоке.

За последние несколько лет сотни миллионов таблеток были ввезены контрабандой в Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива.

«Солдаты используют его для повышения выносливости на поле боя, что привело к еще одному его названию – «наркотик джихада», – указано в материале NYT.

Издание отмечает, что каптагон был «краеугольным камнем сети наркоторговцев», которой якобы управляли родственники и соратники свергнутого президента Башара Асада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский лидер Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни.