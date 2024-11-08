Песков не опроверг и не подтвердил информацию о вхождении «Звезды» в ОСК

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что это корпоративный вопрос, и Кремль не комментирует служебную переписку между компаниями.

Судостроительный комплекс «Звезда» расположен в городе Большой Камень Приморского края. Его строительство началось в 2009 году, а в 2013 году к проекту присоединился консорциум частных инвесторов во главе с компанией «Роснефть». Верфь уже спустила на воду 12 судов, а в настоящий момент строятся более 20 судов. Всего в портфеле заказов предприятия находится более 60 судов с общим дедвейтом свыше 3 млн тонн.

Ранее «Роснефть» и ВТБ заявили о начале переговоров по вхождению судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию.