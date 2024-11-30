30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.12 комментариев
Al Aqsa: Израильский удар по дому в Газе привел к гибели более 40 человек
В результате израильского авиаудара по дому в северной части сектора Газа погибли по меньшей мере 40 человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
По данным телеканала, удар пришелся на район Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия, где находился дом семьи аль-Аарадж, передает РИА «Новости».
Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что в результате израильского удара на юге сектора Газа в районе Кизан-ан-Наджар при получении муки погибли десять человек. До этого сообщалось о 57 погибших и более 100 раненых при ударе Израиля по северу Газы.