Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо

CNN: Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо

Tекст: Вера Басилая

Сирийские боевики начали наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. В результате атак им удалось захватить уже 13 населенных пунктов и одну военную базу, ранее принадлежавшую сирийской армии, передает RT со ссылкой на CNN.

По словам источника, боевики также взяли под контроль город Урм-эль-Кубра, что может значительно изменить расстановку сил в регионе. Наступление проходит на фоне продолжающихся конфликтов и эскалации напряженности в Сирии.

Ранее вооруженные силы Сирии успешно пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе.