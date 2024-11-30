Al Aqsa: При ударе Израиля в Газе во время раздачи муки погибли десять человек

Tекст: Вера Басилая

Палестинский телеканал сообщает, что трагедия произошла в районе Кизан-ан-Наджар, городе Хан-Юнис, когда жители получали муку. Израильские военнослужащие нанесли удар по автомобилю и группе людей в этом районе, погибли десять человек, передает РИА «Новости».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о семи погибших в результате рейда израильских военных, которые взорвали здание, спровоцировав его обрушение.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщило, что более 130 тыс. человек из северной Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся военных действий.