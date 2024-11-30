30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.8 комментариев
Al Aqsa: При ударе Израиля в Газе во время раздачи муки погибли десять человек
В результате израильского удара на юге сектора Газа в районе Кизан-ан-Наджар при получении муки погибли десять человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
Палестинский телеканал сообщает, что трагедия произошла в районе Кизан-ан-Наджар, городе Хан-Юнис, когда жители получали муку. Израильские военнослужащие нанесли удар по автомобилю и группе людей в этом районе, погибли десять человек, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о семи погибших в результате рейда израильских военных, которые взорвали здание, спровоцировав его обрушение.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщило, что более 130 тыс. человек из северной Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся военных действий.