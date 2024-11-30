Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.10 комментариев
Свыше 130 тыс жителей Газы покинули дома
Ближневосточное агентство ООН заявило об эвакуации 130 тыс жителей северной Газы
Более 130 тыс. человек из северной Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся военных действий, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.
Как передает ТАСС, более 130 тыс. жителей северной части Газы вынуждены были покинуть свои дома в последние недели. Об этом заявил Филипп Лаззарини, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.
«В связи с продолжающейся военной операцией на севере Газы около 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в течение последних семи недель», – сообщил Лаззарини. Это заявление было сделано в докладе представительства УКГВ на оккупированных палестинских территориях.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения боевиков ХАМАС 7 октября прошлого года на израильскую территорию. Это вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе, направленную на уничтожение структуры ХАМАС и освобождение похищенных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одной из израильских заложниц, удерживаемых на севере Газы, подвергающемся атакам.
В результате атак израильской армии в секторе Газа погибли не менее 13 палестинцев, среди которых жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат. Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.