Свыше 130 тыс жителей Газы покинули дома

Ближневосточное агентство ООН заявило об эвакуации 130 тыс жителей северной Газы

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, более 130 тыс. жителей северной части Газы вынуждены были покинуть свои дома в последние недели. Об этом заявил Филипп Лаззарини, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.



«В связи с продолжающейся военной операцией на севере Газы около 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в течение последних семи недель», – сообщил Лаззарини. Это заявление было сделано в докладе представительства УКГВ на оккупированных палестинских территориях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения боевиков ХАМАС 7 октября прошлого года на израильскую территорию. Это вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе, направленную на уничтожение структуры ХАМАС и освобождение похищенных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одной из израильских заложниц, удерживаемых на севере Газы, подвергающемся атакам.

В результате атак израильской армии в секторе Газа погибли не менее 13 палестинцев, среди которых жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат. Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.