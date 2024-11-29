Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Польша и НАТО начали учения у границы с Россией
Более 2,5 тыс. военных Польши и НАТО провели тактические учения у границы с Россией
В Польше проходят тактические учения TUMAK-24 с участием более 2,5 тыс. военнослужащих и 850 единиц техники, где одним из ключевых элементов стала танковая переправа через озеро Кемпно, в 70 км от границы с Россией.
Тактические учения TUMAK-24, организованные Польшей и НАТО, прошли на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве, сообщает ТАСС. В учениях приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих польской армии, а также подразделения из Литвы и НАТО. Мероприятие продлится до 2 декабря.
Одним из ключевых этапов маневров стала танковая переправа через озеро Кемпно. Всего в учениях задействованы 850 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и другую военную технику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские военные потеряли винтовку во время учений, а польские солдаты пострадали при передаче оружия друг другу. Также сообщалось, что румынские военные повредили жилые дома и школу в Польше.