Более 2,5 тыс. военных Польши и НАТО провели тактические учения у границы с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тактические учения TUMAK-24, организованные Польшей и НАТО, прошли на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве, сообщает ТАСС. В учениях приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих польской армии, а также подразделения из Литвы и НАТО. Мероприятие продлится до 2 декабря.

Одним из ключевых этапов маневров стала танковая переправа через озеро Кемпно. Всего в учениях задействованы 850 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и другую военную технику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские военные потеряли винтовку во время учений, а польские солдаты пострадали при передаче оружия друг другу. Также сообщалось, что румынские военные повредили жилые дома и школу в Польше.