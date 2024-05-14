Польские военные потеряли винтовку во время учений

Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

Политолог Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

Tекст: Анастасия Куликова

«Кандидатура Андрея Белоусова подходит на пост министра обороны», – убежден Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что бывший первый вице-премьер был идеологом и основоположником программ по цифровизации российской экономики. «Очевидно, что цифровизация в военном ведомстве сейчас необходима – и, вероятно, ее стоит ожидать», – уточнил спикер.

Основной задачей Белоусова на новой должности станет усовершенствование материально-технической базы российских военных в ходе военной операции, указал Минченко. «Ключевая сложность – это обеспечение армии ресурсами, выстраивание правильных цепочек логистики, минимизация расходов. Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Поэтому стоит ожидать, что Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками.

В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ. Газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия». Обозреватели издания Politico обращают внимание на то, что Белоусов не имеет «видимого военного опыта». Поэтому, по их мнению, назначение можно интерпретировать, как попытку руководства РФ «переключиться» через два с лишним года с начала специальной военной операции.

На Украине сообщения о перестановках в руководстве Минобороны сочли «плохой новостью» для Киева. Экономист Алексей Кущ заявил, что украинские министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – сказал он.