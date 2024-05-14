  • Новость часаТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов
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    14 мая 2024, 00:43 • Новости дня

    Польские военные потеряли винтовку во время учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Войск территориальной обороны (ВТО) Польши потеряли снайперскую винтовку во время учений. Об этом сообщил пресс-секретарь командующего ВТО Роберт Пенкала.

    «После интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена пропажа оружия – винтовки BOR», – приводит ТАСС заявление Пенкалы, опубликованное на официальном сайте ВТО.

    Учения начались 11 мая, пропажа была зафиксирована на следующий день. Военнослужащие 7-й бригады ВТО приняли активное участие в поисках оружия.

    По факту пропажи винтовки начато расследование, которое ведёт военная полиция совместно со Службой военной контрразведки.


    11 мая 2024, 03:15 • Новости дня
    МИД: Украина атакует российские регионы британским оружием

    МИД России: Поставляемое Британией оружие применяется ВСУ для атак на российские регионы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемое Великобританией вооружение для атак на российские регионы. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», – сказал Беляев в интервью ТАСС.

    По словам дипломата, Лондон является одним из главных поставщиков вооружений киевскому режиму и активно продвигает поставки оружия Украине другими странами. Беляев отметил, что с 2022 года Великобритания выделила на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов.

    Дипломат также обратил внимание, что выделение нового пакета военной помощи Киеву на 500 млн фунтов стерлингов связано с попыткой Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.

    Беляев считает, что британские консерваторы используют военную поддержку Украины в своих политических интересах, чтобы удержать власть на грядущих выборах в парламент. Он также выразил мнение, что главным выгодоприобретателем от поставок оружия Киеву является британский военно-промышленный комплекс.

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    13 мая 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

    Политолог Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Стоит ожидать, что Андрей Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками в военном ведомстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин предложил на должность министра обороны бывшего первого вице-премьера.

    «Кандидатура Андрея Белоусова подходит на пост министра обороны», – убежден Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что бывший первый вице-премьер был идеологом и основоположником программ по цифровизации российской экономики. «Очевидно, что цифровизация в военном ведомстве сейчас необходима – и, вероятно, ее стоит ожидать», – уточнил спикер.

    Основной задачей Белоусова на новой должности станет усовершенствование материально-технической базы российских военных в ходе военной операции, указал Минченко. «Ключевая сложность – это обеспечение армии ресурсами, выстраивание правильных цепочек логистики, минимизация расходов. Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Поэтому стоит ожидать, что Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками.

    В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

    Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ. Газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия». Обозреватели издания Politico обращают внимание на то, что Белоусов не имеет «видимого военного опыта». Поэтому, по их мнению, назначение можно интерпретировать, как попытку руководства РФ «переключиться» через два с лишним года с начала специальной военной операции.

    На Украине сообщения о перестановках в руководстве Минобороны сочли «плохой новостью» для Киева. Экономист Алексей Кущ заявил, что украинские министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – сказал он.

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    13 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове

    Военный эксперт Кашин: Белоусов создаст инновационную политику Минобороны

    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Минобороны сейчас стоит множество задач. И Белоусову придется не только решать вопросы, связанные со спецоперацией, но и принимать решения по работе ведомства после окончания СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Владимир Путин предложил Андрея Белоусова в качестве кандидатуры на пост министра обороны России.

    «Военный бюджет России уже приближается к 7% ВВП. Это довольно много. На этом фоне выдвижение Андрея Белоусова на должность министра обороны выглядит разумным», – говорит Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    По его мнению, этот шаг свидетельствует в том числе о том, что российское руководство уже сейчас задумывается о построении дел после завершения СВО. Так, перед Белоусовым в перспективе будут стоять задачи обеспечения использования того промышленного потенциала, который создан в ходе СВО, в гражданских целях. 

    «Пока же цели связаны с перевооружением и усилением Вооруженных сил», – добавил спикер. «Планы по увеличению численности ВС, о чем уже говорилось, подразумевают гигантский объем капитального строительства. Это предстоит сделать в рамках национальной экономики, а также с учетом понимания работы промышленности и других отраслей. По сути, Минобороны становится главным и самым крупным заказчиком для многих отраслей», – детализировал собеседник.

    Также стоит ожидать, что будет выработана промышленная и инновационная политика военного ведомства. Кашин указал, что общей тенденцией для вооруженных сил на протяжении последних десятилетий является развитие за счет переноса в военную сферу достижений гражданского сектора. В качестве примера он привел США и Китай.

    «Военно-гражданская интеграция там – одно из важнейших направлений военного строительства. Речь идет, с одной стороны, об обеспечении быстрого поступления гражданских технологий, их применения для нужд военных, а с другой – о возможностях предприятиям ВПК быстро коммерциализировать имеющиеся у них наработки с учетом всех существующих норм и ограничений, связанных с национальной безопасностью и секретностью», – уточнил военный эксперт.

    Собеседник называет выдвижение кандидатуры Белоусова на должность главы Минобороны «признаком перехода к активной промышленной политике». «Она будет развиваться в нескольких важных направлениях. И я не исключаю выхода за рамки обороны. Это, конечно, стратегически важное решение», – заключил Кашин.

    В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

    Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

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    11 мая 2024, 06:23 • Новости дня
    Группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ около Старомайорского

    Группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ и заняла более выгодные позиции в районе Старомайорского

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка «Восток» в ходе боев на Украине заняла более выгодные позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    «Группировка нанесла поражение живой силе и технике 123-й бригады теробороны ВСУ около Старомайорского», – цитирует Гордеева ТАСС.

    По его словам, в ходе боев ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, бронемашину, самоходную артустановку Crab и буксируемую гаубицу М777.

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    13 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить ею

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности России будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не руководить ею, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин провел первое оперативное совещание с Советом безопасности России после назначения его руководителем Сергея Шойгу.

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    13 мая 2024, 12:19 • Новости дня
    Белоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО
    Белоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо работать над социальным обеспечением военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сказал кандидат в министры обороны Андрей Белоусов в Совфеде.

    Нужно решить вопросы медобслуживания участников СВО в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, подчеркнул Белоусов, передает ТАСС.

    Необходимо решить проблему, когда приезжающих в отпуск участников СВО «гоняют из гражданских медицинских учреждений» в госпитали, которые «часто переполнены».

    То же самое касается бумажной волокиты с подтверждением льгот, все это должно решаться «в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», для этого есть соответствующие возможности.

    Минимум денежного довольствия участников СВО составляет до 200 тыс. рублей, но есть вопросы по выплатам на обеспечение их жильем, это касается выплат гражданского персонала в воинских частях, и касается медицинского обслуживания.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что кандидатура Белоусова на пост главы Минобороны – удачный выбор со стороны президента Владимира Путина, сенаторы хорошо знают его.

    Напомним, в понедельник Белоусов прибыл в Совет Федерации.

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    11 мая 2024, 07:45 • Новости дня
    Чешская полиция объявила в розыск россиянина Аверьянова

    Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова по подозрению в причастности к взрывам во Врбетице

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, которого называет «генералом военной разведки». Полиция утверждает, что Аверьянов якобы причастен о взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    «Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК.

    По данным полиции, организаторами взрывов являлись Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых в Чехии называют «офицерами подразделения» Аверьянова. Ранее британские следователи заявляли, что эти лица якобы организовали отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

    В Кремле уже назвали обвинения Москвы в причастности ко взрывам возмутительными и голословными. Глава МИД Сергей Лавров называл шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов во Врбетице.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес Москвы о причастности к данным взрывам являются политическим заказом Лондона и Вашингтона.

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    11 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Российские силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников

    Российские силы ПВО за ночь сбили 21 снаряд РСЗО и 16 БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО RM-70 Vampire в Белгородской, Волгоградской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

    «Дежурные средства ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, еще семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Волгоградской и Курской областей», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько целей.

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    14 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан правоохранительными органами.

    «Начальник Главного управления кадров Минобороны Hjccbb генерал-лейтенант Кузнецов задержан», – сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Обстоятельства и причины задержания военного чиновника не называются

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    11 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    САУ «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и орудие М777 ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты самоходных артустановок (САУ) «Мста-СМ2» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки уничтожили бронетехнику, в том числе американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны.

    «Расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ2» артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожил бронетехнику, орудие полевой артиллерии М777 и живую силу противника», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    Огонь ведется на дальности нескольких десятков километров и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой. При выполнении боевых задач применяются фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 ВСУ, уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и Vampire.

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    11 мая 2024, 05:57 • Новости дня
    Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов

    Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на производство ракет Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), которые в том числе поставляются на Украину.

    Общая сумма контракта составляет 332 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

    Отмечается, что срок выполнения заказа 20 октября 2027 года.

    Большая партия снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS вошла в новый пакет помощи Украине, который предоставили США в марте.

    При этом российские средства РЭБ активно подавляют эти боеприпасы.

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    13 мая 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперт назвал основные задачи Черноморского флота в рамках СВО

    Политолог Данилин: Моряки Черноморского флота были и остаются настоящими героями России

    Эксперт назвал основные задачи Черноморского флота в рамках СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. На Черноморском флоте наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. 13 мая в России отмечается день Черноморского флота.

    «Сегодня моряки ЧФ защищают большое число регионов России, расположенных на берегу Черного моря. Данная акватория стала местом регулярных провокаций со стороны ВСУ, однако наши корабли, подлодки, катера и морская авиация раз за разом срывают замыслы врага. С этим связаны основные задачи и вызовы для ЧФ на текущем этапе», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. «Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. Все эти факторы учитываются командованием, а необходимые изменения оперативно внедряются в практику Черноморского флота, там наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам», – подчеркивает эксперт.

    «Конечно, полностью обойтись без осечек и проблем не получается. Тем не менее, никакие огрехи не способны изменить главного факта: моряки ЧФ были и остаются настоящими героями России. На их плечах лежит огромная ответственность: защита южный морских рубежей нашей страны. С ней они, как и в былые времена, справляются на «отлично». Уверен, в будущем нас ждет еще немало новостей о подвигах и заслугах Черноморского флота», – резюмирует Данилин.

    13 мая в России отмечается день Черноморского флота. Праздник был учрежден в 1996 году и посвящен созданию ЧФ во времена Российской империи. Именно в эту дату в 1783 суда Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, где позже был заложен Севастополь. В этот день военные ежегодно проводят торжественные построения личного состава и принимают участие в возложении венков и цветов к памятникам Екатерине II, флотоводцам и морякам-черноморцам.

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    13 мая 2024, 23:09 • Новости дня
    Премьер Финляндии назвал ситуацию на Украине критической

    Премьер Финляндии назвал ситуацию на Украине критической и призвал увеличить помощь Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Финляндии Петтери Орпо призвал страны Европы нарастить объемы помощи, оказываемой Украине. По его мнению, ситуация в зоне конфликта, вызванного российской военной операцией, достигла критической точки.

    «Речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы», – заявил Орпо на пресс-конференции глав правительств Северной Европы и Германии в Стокгольме, передает ТАСС.

    Он добавил, что Финляндия и другие страны региона твердо намерены поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

    «Я призываю другие страны делать то же самое», – подчеркнул Орпо.

    Ранее сообщалось, что Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца.

    Ранее представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, которое будет проходить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет.


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    13 мая 2024, 12:08 • Новости дня
    Белоусов прибыл в Совет Федерации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на должность министра обороны России Андрей Белоусов прибыл в здание Совета Федерации.

    Кандидат вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко прошел в зал консультаций, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. Также президент назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    Белоусов сделает Минобороны инновационным

    Владимир Путин выдвинул кандидатуру вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны. Назначение «гражданского лица» руководителем военного ведомства вызвало бурную реакцию не только в российской экспертной среде, но и среди западных СМИ. Специалисты уверены, что Белоусов выведет Минобороны на принципиально иной уровень эффективности. Подробности

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    Как советские войска всего за месяц разбили фашистов в Крыму

    12 мая 1944 года – одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной. В этот день 80 лет назад Красная армия освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков. Эта наступательная операция стала примером и ошибок, и героизма советских войск, сумевших в итоге эти ошибки исправить. Подробности

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    Германия подставляет Польшу и Румынию под российские ракеты

    Российские войска начали активное продвижение в Харьковской области. США и Британия выразили серьезную обеспокоенность происходящим, а в германском Бундестаге даже заговорили об идее защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии. Чем грозит Европе реализация этой идеи? Насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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