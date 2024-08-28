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Польские солдаты пострадали при передаче оружия друг другу
Двое польских солдат пострадали при передаче оружия друг другу
Два польских солдата получили ранения при передаче оружия друг другу во время смены поста, сообщает RFM 24 со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Инцидент произошел вблизи Новой Луки недалеко от границы с Белоруссией.
Как говорится в сообщении, при передаче оружия во время смены поста первого танкового батальона 18-й механизированной дивизии произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий был ранен в ногу, передает RT.
Пострадавший на вертолете был доставлен в госпиталь в Белостоке, второй военнослужащий получивший ранение в палец, также был госпитализирован.
Ранее польские военные потеряли винтовку во время учений.