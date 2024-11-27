Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе

СМИ: ВСУ использовали 40 беспилотников для атаки на аэродром Бельбек в Севастополе

Tекст: Александра Юдина

Украинские войска осуществили нападение на аэродром Бельбек в Севастополе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Атака велась с применением около 40 беспилотных летательных аппаратов, ракет «Нептун» и предполагаемых британских Storm Shadow.

Все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в районе Орловки, недалеко от Качинского шоссе в Севастополе.

В результате инцидента пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта. Позднее российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией.