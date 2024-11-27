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Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе
СМИ: ВСУ использовали 40 беспилотников для атаки на аэродром Бельбек в Севастополе
Украинские войска совершили атаку на аэродром Бельбек в Севастополе с использованием 40 дронов и ракет, но все цели были сбиты, сообщают СМИ.
Украинские войска осуществили нападение на аэродром Бельбек в Севастополе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Атака велась с применением около 40 беспилотных летательных аппаратов, ракет «Нептун» и предполагаемых британских Storm Shadow.
Все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в районе Орловки, недалеко от Качинского шоссе в Севастополе.
В результате инцидента пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта. Позднее российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией.