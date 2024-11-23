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СМИ: После ударов по Украине вдвое снизилось число звонков мошенников
Mash: После ударов по Украине вдвое снизилось число звонков мошенников
После мощного удара по энергетической инфраструктуре Украины количество звонков от мошенников россиянам снизилось вдвое из-за отключения света в колл-центрах аферистов, сообщили СМИ.
Количество телефонных звонков от мошенников из Украины россиянам сократилось вдвое после ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Из-за перебоев с электричеством в колл-центрах «товарищи майоры» и «секретные сотрудники службы безопасности» не могут звонить россиянам.
Однако гражданам России стоит оставаться бдительными и избегать передачи личных данных и информации о банковских картах по телефону. Mash советует в ответ на звонок мошенника сказать, что «борщ – русский», и затем положить трубку.
Особое внимание рекомендуется обратить участникам спецоперации в Украине и их близким, так как они являются главной целью украинских мошенников.
Ранее ВС России нанесли массированные удары по объектам энергетики и газодобычи, использовавшимся для нужд военно-промышленного комплекса Украины.
После ударов в Киеве отключили свет, обесточив городской фуникулер. Также после ударов остановила работу Кременчугская ГЭС.