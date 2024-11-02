Певец из Академического хора метрополитена создал ансамбль в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

Певец из Москвы, ранее участвовавший в Академическом хоре Московского метрополитена, ушел добровольцем на СВО и создал вокально-инструментальный ансамбль, передает РИА «Новости».

Ансамбль, названный «Херсонский шторм», выступает в составе 70-й дивизии группы «Днепр». Его солистами стали бывшие бойцы штурмового подразделения с позывными Маэстро и Абакан. Прежде чем принять участие в спецоперации, Маэстро работал в хоре, а Абакан писал и исполнял собственные песни.

Маэстро рассказал, что его коллеги были призваны по мобилизации, а он не дождался повестки, поэтому решил стать добровольцем. Он подчеркнул, что создание ансамбля было инициативой командира дивизии, вдохновленного песней о 70-й дивизии.

Первое выступление «Херсонского шторма» состоялось в подземном госпитале, где раненые бойцы вызвали ансамбль на бис. В репертуаре артисты исполняют классические композиции времен Великой Отечественной войны, а также песни, основанные на их личном боевом опыте. В будущем они надеются увеличить состав ансамбля и продолжать давать концерты для военных.

Военнослужащие также выразили желание выступить в Кремле.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле», – отметил певец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, скрипач-виртуоз и общественный деятель Петр Лундстрем рассказал о своих выступлениях в зоне спецоперации, где он дал более ста концертов.